Une élection générale ou un retour de Boris ? Les options face au Royaume-Uni

Le courant11:47Chaos politique au Royaume-Uni

Il est “peu crédible” que Boris Johnson puisse se présenter pour redevenir Premier ministre britannique, quelques mois seulement après sa démission “embourbée dans le scandale et la sottise”, a déclaré un ancien conseiller politique de Downing Street.

“Dans leur désespoir, les députés conservateurs semblent solliciter son retour”, a déclaré Nick Pearce, qui était conseiller de l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown, et est maintenant professeur de politique publique et directeur de l’Institute for Policy Research de l’Université. de Bath.

De plus, Johnson n’a jamais hésité à être sous les projecteurs, a déclaré Pearce Le Courant Matt Galloway.

“Alors … il est possible que nous le voyions lundi chercher à reprendre ses fonctions.”

Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre britannique jeudi, après avoir été forcée de faire marche arrière sur sa politique économique haut profil licenciements parmi son cabinet et une journée de luttes intestines publiques chaotiques entre son parti conservateur au pouvoir .

Son mandat de 45 jours en tant que Premier ministre est le plus court de l’histoire du Royaume-Uni.

REGARDER | “C’est un gâchis”, déclare l’analyste politique du Parti conservateur britannique

“C’est un gâchis”, déclare l’analyste politique du Parti conservateur britannique Malgré la démission du Premier ministre britannique Liz Truss, il est difficile de voir comment un successeur pourrait unir le Parti conservateur, faire appel à l’électorat et guider le Royaume-Uni à travers ses turbulences économiques actuelles, déclare le sondeur et analyste politique Joe Twyman.

Les 357 députés du Parti conservateur vont maintenant choisir un nouveau chef pour devenir Premier ministre au cours de la semaine prochaine, la quatrième compétition de ce type depuis David Cameron a démissionné de son poste de Premier ministre dans le suite au référendum sur le Brexit en 2016.

Il a été remplacé par Theresa May, puis Johnson, qui a démissionné en juillet sur une série de scandales, y compris des fêtes tenues au 10 Downing St pendant les fermetures pandémiques.

Le Gardien a enregistré plusieurs dizaines de députés déclarant leur soutien à Johnsonbien que vendredi, il semble qu’un plus grand nombre de députés aient apporté leur soutien à leur rival à la direction Rishi Sunak, qui a perdu contre Truss lors de la dernière compétition.

Moins de la moitié des députés conservateurs ont déclaré qui ils soutiendraient. Aucun des politiciens n’a officiellement annoncé qu’il se présenterait; seule ministre du cabinet Penny Mordaunt, actuellement troisième en soutien, a annoncé son offre.

Avec des appels généralisés à des élections générales – et le Les conservateurs face à un anéantissement potentiel du parti travailliste dans les sondages – Pearce a déclaré que certains députés conservateurs pourraient croire que Johnson est “la seule chance que nous ayons”.

“Ils mettent à nouveau leur intérêt partisan au premier plan, en pensant:” Récupérons un chef qui pourrait au moins récupérer le terrain avec le Labour “”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Les conservateurs britanniques se tournent vers Johnson

Les conservateurs britanniques scrambling se tournent vers Johnson pour remplacer Truss Alors que l’ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak est considéré comme le premier favori pour remplacer le Premier ministre sortant Liz Truss à la tête du Parti conservateur, certains conservateurs ont déjà déclaré leur soutien à Boris Johnson, qui a quitté le poste il y a à peine six semaines.

Anxiété du public face au «désarroi» à Westminster

Les troubles politiques aggravent l’anxiété du public au Royaume-Uni, a déclaré Pearce.

“Les gens sont, vous savez, sur le point d’aborder l’hiver avec des factures énergétiques en hausse, avec une inflation élevée. Leurs salaires ne suivent pas, les salaires réels sont réduits. Il y a toutes sortes d’instabilité en Europe à cause de la guerre en Ukraine”, il a dit.

“Ce n’est pas une période où les gens se sentent du tout à l’aise avec la politique dans un tel désarroi.”

Les partis d’opposition au Royaume-Uni ont immédiatement appelé à des élections générales à la suite de la démission de Truss, le chef travailliste Keir Starmer affirmant qu’il ne croyait pas qu'”une autre porte tournante du chaos, une autre expérience au sommet du parti conservateur, est le moyen de sortir de cette situation”. .”

Nicola Sturgeon, Premier ministre écossais et chef du Parti national écossais, a déclaré que l’idée que le Parti conservateur puisse s’unir derrière un Premier ministre dans l’intérêt public est “pour les oiseaux”.

REGARDER | La réaction du public à la démission de Liz Truss afflue

La réaction du public à la démission de Liz Truss afflue Les gens de toute l’Angleterre ont réagi à la démission de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique.

Pearce a déclaré qu’une élection générale ne pouvait être déclenchée que par le prochain premier ministre, ou par un vote de censure envers leur leadership, mais il pense qu’il y a peu d’appétit parmi les députés conservateurs.

“Pour le moment, les conservateurs ont près d’une majorité de 80, et il est donc très peu probable qu’il y ait des élections générales”, a-t-il déclaré.

“Aucun d’entre eux ne veut d’élections générales pour le moment car il risquerait de perdre son siège.”

Pearce a déclaré qu'”il est très difficile de continuer à gouverner”, lorsque ce gouvernement est dans un état de “crise constante”.

“Notre service de santé, nos écoles, notre système d’immigration, la police dans de nombreux domaines, l’infrastructure de base du gouvernement et des services publics ne fonctionnent pas bien du tout”, a-t-il déclaré.

“C’est en partie à cause de l’austérité et des coupes, mais c’est aussi en partie à cause d’un échec de la gouvernance, un échec du leadership.”