Une élection contestée et une étrange alliance rebelle

Les partisans de l’actuel président de la République centrafricaine et candidat à la présidentielle Faustin-Archange Touadera

Après une élection marquée par la violence, le président de la République centrafricaine (RCA) a remporté cinq ans de plus au pouvoir. Mais sa victoire est contestée et le sort du pays s’équilibre sur le fil du rasoir.

Un fouillis disparate de groupes armés a formé une alliance le mois dernier et a lancé une offensive dans le but de perturber ce vote crucial.

Depuis les élections, les combats se sont poursuivis dans les villes du pays, les rebelles menaçant de marcher sur la capitale, Bangui. Jusqu’à présent, ils ont été tenus à l’écart par les Casques bleus des Nations Unies, les forces armées de la RCA et des centaines de renforts de Russie et du Rwanda.

L’opposition politique a déclaré que la victoire de Faustin-Archange Touadéra manquait de légitimité et demandait une reprise.

Alors que les électeurs se sont rendus en force à Bangui et dans d’autres villes, les militants ont lancé une campagne d’intimidation violente et perturbatrice ailleurs – brûlant les urnes, saccageant les bureaux de vote et empêchant le vote dans plus de 40% des circonscriptions électorales de ce pays chroniquement instable.

Quelle est cette nouvelle coalition rebelle?

L’alliance rebelle se fait appeler la Coalition des patriotes pour le changement (PCC). Cette formation est nouvelle mais les groupes armés qui la composent existent depuis de nombreuses années.

Avec des origines remontant aux insurrections des années 2000, beaucoup d’entre eux ont été impliqués dans la guerre civile qui a éclaté en 2013, bien que sous une forme différente. Cette année-là, principalement des groupes rebelles musulmans du nord sans loi se sont regroupés dans la soi-disant coalition Séléka et ont évincé le président de l’époque, François Bozizé.

Le régime brutal de la Séléka a conduit à la création d’un autre groupe de militants connu sous le nom d’Anti-Balaka, principalement issus de communautés chrétiennes et animistes. Ces milices ont riposté contre les rebelles et ont exercé des représailles contre la population musulmane minoritaire de RCA, plongeant le pays plus profondément dans l’effusion de sang.

La coalition Séléka s’est finalement scindée en diverses factions rebelles, souvent dessinées selon des critères ethniques et connues par une panoplie ahurissante d’acronymes – le FPRC, le MPC, l’UPC, les 3R et ainsi de suite. Avec les milices anti-Balaka, ces groupes armés terrorisent les civils depuis des années, s’affrontant pour le contrôle des ressources minérales, telles que les diamants et l’or, et les routes de migration du bétail, et occupant environ les deux tiers du pays.

Malgré des violences sporadiques, un accord de paix signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes rebelles en 2019 a suscité des espoirs de stabilité. Mais le mois dernier, ces groupes armés – bien qu’ils soient censés être des ennemis jurés – ont déclaré qu’ils s’unissaient « en une seule entité » et ont lancé un nouveau soulèvement.

On ne sait pas exactement pourquoi ces groupes armés rivaux se sont regroupés, sauf que les rébellions en RCA ont l’habitude d’être utilisées comme un outil pour extraire des concessions du gouvernement et pour obtenir des positions officielles lucratives.

3) Pourquoi Bozizé est-il de retour?

Un personnage clé au milieu de ce chaos est François Bozizé – un ancien général qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2003 avant d’être renversé par les rebelles de la Séléka une décennie plus tard. Il a fui le pays, soutenant prétendument le déchaînement des anti-Balaka de loin, ce qui a abouti à des sanctions de l’ONU contre lui, bien qu’il ait nié contrôler le groupe.

L’ancien président François Bozizé s’est vu interdire de se présenter aux élections

Malgré un mandat d’arrêt international pour son arrestation, M. Bozizé, âgé de 74 ans, est rentré en RCA fin 2019 après des années d’exil et a annoncé sa candidature à la présidentielle en juillet dernier. Le plus haut tribunal du pays lui a interdit en décembre de se présenter, affirmant qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence de «bonne moralité» pour les candidats.

Peu de temps après, peu de temps avant les élections, la nouvelle insurrection a éclaté. Le gouvernement de la RCA et l’ONU accusent M. Bozizé – dont l’emplacement est inconnu – de collusion avec des groupes armés pour prendre le pouvoir. Il nie l’accusation. Mais si cela est vrai, sa prétendue alliance avec les mêmes rebelles qui l’ont déposé des années plus tôt marquerait un tournant extraordinaire dans ce drame imprévisible de longue date.

Qui est le président Touadéra?

Ancien professeur de mathématiques et vice-chancelier de l’Université de Bangui, M. Touadéra, 63 ans, a été Premier ministre sous M. Bozizé entre 2008 et 2013. Il est arrivé au pouvoir en tant que président en 2016, avec un ticket pour unir la RCA et rebelles, mais a eu du mal à leur arracher le contrôle de vastes étendues du pays, malgré le soutien d’une mission de maintien de la paix de l’ONU et des armes et du personnel russes.

M. Touadéra fait face à de sérieux défis, mais il est peu probable qu’il soit évincé

La signature de l’accord de paix de 2019 a été considérée comme une étape positive par son administration, bien que l’accord ait été critiqué pour son ambiguïté quant à l’obtention d’une justice post-conflit.

Un décret présidentiel qui a suivi a suscité la controverse en désignant trois des commandants rebelles les plus puissants du pays comme «conseillers militaires spéciaux» au sein du gouvernement. C’étaient essentiellement des positions symboliques, mais toujours significatives. Les groupes de défense des droits de l’homme ont condamné la décision d’accorder des positions officielles à ces seigneurs de guerre, dont les groupes ont commis des atrocités généralisées, et ont mis en garde contre leur octroi d’amnisties.

Pourquoi la Russie est-elle impliquée en RCA?

La Russie dit qu’elle répond à une demande légitime d’assistance en matière de sécurité du gouvernement centrafricain.

Outre l’accès aux richesses minérales de la RCA, l’objectif de la Russie de forger de nouveaux partenariats et de raviver les alliances de l’époque de la guerre froide à travers l’Afrique est considéré comme une tentative de projeter une image de grande puissance et de s’implanter dans des domaines d’intérêt occidental. Son implication en RCA menace l’influence de la France en RCA, son ancienne colonie.

Avec l’économie russe en déclin à long terme, Moscou cherche une influence politique et de nouveaux marchés dans plusieurs pays africains par le biais d’accords d’armes, de construction et d’énergie, selon les analystes.

Que va-t-il se passer ensuite?

La violence est susceptible de continuer, mais les observateurs ne s’attendent pas à une répétition de l’effondrement total de 2013 dans l’anarchie.

La sécurité a été renforcée par une mission de maintien de la paix de l’ONU de 14 000 hommes et une armée renforcée par les armes et l’entraînement russes, ainsi que par des sous-traitants militaires privés envoyés par Moscou – dont aucun n’était présent il y a sept ans.

Le président est protégé par des mercenaires russes et des soldats de la paix rwandais de l’ONU, ainsi que par la garde présidentielle

La nouvelle alliance ne semble pas non plus avoir le soutien populaire ou le programme d’unité pour aider ce méli-mélo d’anciens rivaux à renverser le gouvernement.

Mais il est encore difficile de voir ces groupes armés déposer les armes. Les incitations à poursuivre les troubles comprennent la saisie de nouvelles zones pour extorquer des fonds et le contrôle de la route principale vers le Cameroun voisin, assurant ainsi un levier dans les futures négociations de paix.

M. Touadéra fait face à de sérieux défis mais il est peu probable qu’il soit évincé. « Le vote de Touadéra a été l’expression de gens en avoir assez des groupes armés qui veulent imposer un revers à la démocratie », a déclaré Fridolin Ngoulou, journaliste centrafricain. « Touadéra conservera le pouvoir car toute la communauté internationale soutient ces élections. »

Pourtant, l’autorité du président sortant est certainement entamée, non seulement par une participation électorale réduite, mais aussi par l’embarras de miser son premier mandat sur la paix avec les seigneurs de guerre rebelles – parfois par le biais d’accords controversés – uniquement pour qu’ils se retournent contre lui.

L’influence ténébreuse de M. Bozizé est une autre menace, bien que son prochain mouvement soit difficile à prévoir. «C’est un jeu d’équilibre très risqué auquel le président doit jouer», a déclaré Tity Agbahey, du bureau d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

La dernière flambée est également une déception pour la mission de maintien de la paix de l’ONU qui a investi d’énormes sommes dans le rétablissement du contrôle de l’État sur le pays.

« La lenteur du processus par lequel l’ONU a aidé le gouvernement central à étendre une sorte d’autorité a été très sérieusement retardée », a déclaré Paul Melly, consultant au sein du groupe de réflexion de Chatham House. « Dans un scénario négatif, l’instabilité se prolongerait et ne s’améliorerait pas. »

À quoi ressemble la vie en RCA?

La RCA est un pays diversifié, peuplé d’une multitude de communautés différentes, des «pygmées» Bayaka dans le bassin du Congo aux nomades de l’ethnie peule (peul) dans les zones arides du nord. Avant la guerre, la majorité chrétienne et la minorité musulmane avaient coexisté dans une paix relative dans ce pays vaste mais peu peuplé de 4,7 millions d’habitants.

Les parents feront tout leur possible pour que les enfants ne se passent pas à Noël, quelles que soient les circonstances

La vie quotidienne, cependant, est difficile pour beaucoup. Classée parmi les pays les moins avancés du monde, la RCA n’est pas seulement prise dans une crise sécuritaire; il fait face à une grave urgence humanitaire.

Un conflit prolongé a déplacé plus de 1,2 million de personnes – un quart de la population – et entrave le travail des organisations humanitaires. Les taux de malnutrition ont continué d’augmenter, 1,9 million de personnes étant confrontées à des niveaux de crise d’insécurité alimentaire. Beaucoup sont confrontés à un accès limité à l’éducation, aux soins de santé, à l’hygiène et à d’autres services de base.

Ce qui est en jeu?

La population civile de la RCA a été confrontée à des décennies de crimes de guerre et de violations des droits humains. Des milliers de personnes sont mortes dans la récente guerre civile qui a poussé le pays au bord du génocide, tandis que la crise humanitaire qui l’accompagne a poussé la résilience au point de rupture dans les zones les plus durement touchées. Le pays ne peut pas se permettre la dévastation d’un autre conflit à part entière.

Si la RCA occupe une position marginale sur la scène mondiale, c’est précisément pourquoi il est si crucial d’aider le pays à traverser cette dernière crise, affirment les analystes. Un tel soutien serait une preuve puissante de l’engagement de la communauté internationale à pousser même les pays les plus géo-stratégiquement périphériques vers la stabilité.

Permettre aux groupes armés renaissants de bloquer le processus électoral saperait le principe de l’Union africaine selon lequel « vous ne pouvez pas prendre le pouvoir de façon permanente par l’arme », a déclaré Melly. « Les conséquences pour l’ensemble de l’approche politique seraient catastrophiques. »

Les 14000 soldats de la paix de l’ONU n’ont pas pu mettre fin au conflit

Mettre fin à l’impunité pour les abus est considéré comme la clé d’une paix durable en RCA. Dans le cadre des efforts visant à traduire les criminels de guerre en justice, un nouveau tribunal à Bangui – connu sous le nom de Cour pénale spéciale – promet d’innover en tant que premier tribunal soutenu par l’ONU fondé dans un pays où les combats se poursuivent. Les procès n’ont pas encore commencé mais, en cas de succès, cette institution pourrait offrir un nouveau modèle de justice à d’autres points chauds.

« Le pays est vraiment à un carrefour », a déclaré Agbahey. « Tout est là pour que le changement se produise. Il y a un élan judiciaire. Pour une fois, on a le sentiment que les gens pourraient avoir des responsabilités. Mais c’est encore si fragile. »

Jack Losh a fait de nombreux reportages sur la République centrafricaine