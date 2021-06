Une église polonaise signale des abus récents du clergé sur 368 enfants

Le Vatican a récemment puni quelques évêques et archevêques polonais pour négligence et leur a interdit l’accès aux cérémonies religieuses et laïques. Le Saint-Siège enquête également sur les allégations de négligence de l’archevêque à la retraite de Cracovie, le cardinal Stanislaw Dziwisz, qui était auparavant secrétaire personnel du défunt pape, saint Jean-Paul II.