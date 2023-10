Une église orthodoxe grecque touchée dans une explosion meurtrière à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — L’église historique Saint-Porphyrius, la plus ancienne église encore active de Gaza, a été frappée jeudi alors qu’elle abritait des centaines de Palestiniens. déplacés par la guerre, selon les autorités religieuses. Le nombre de victimes et l’étendue des dégâts n’étaient pas immédiatement clairs. Le Washington Post a géolocalisé la frappe et a confirmé l’emplacement de l’église sur la base d’une vidéo qui montre des gens fouillant dans les décombres d’un bâtiment détruit. Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem a imputé cette frappe à Israël.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué par courrier électronique qu’une frappe visant un centre de contrôle du Hamas « avait endommagé le mur d’une église dans la région », et qu’elle était « au courant des informations faisant état de victimes » et qu’elle examinait l’incident.

Dans des images géolocalisées par le Washington Post, des personnes fouillaient les décombres après l’attaque de l’église Saint-Porphyre dans la ville de Gaza, le 20 octobre. (Vidéo : X)

La structure originale de l’église Saint-Porphyre remonte au 5ème siècle et la structure actuelle a été construite au 12ème siècle. Située dans un quartier historique de la ville, elle porte le nom d’un ancien évêque de Gaza, saint Porphyre, et fut placée là où il serait mort en 420 après JC. Caractérisée par des murs épais et un intérieur richement décoré, l’église a longtemps été un lieu de refuge et de communauté pour ses membres, qui constituent une minorité religieuse dans la bande de Gaza.

Ibrahim Jahshan, diacre de l’église, a déclaré au Post que plusieurs centaines de chrétiens déplacés s’étaient réfugiés sur le terrain. Les sauveteurs étaient encore en train de creuser les décombres vendredi matin, mais Jahshan a déclaré que neuf personnes étaient mortes et plus d’une douzaine avaient été blessées lors de l’attaque.

L’Ordre de Saint-Georges, un ordre associé à l’église, a publié un communiqué affirmant qu’il avait confirmé la grève. « L’archevêque Alexios semble avoir été retrouvé et est vivant, mais nous ne savons pas s’il est blessé », a déclaré l’Ordre de Saint-Georges. L’explosion a touché « deux salles paroissiales où dormaient les réfugiés, y compris des enfants et des bébés ».

Fifi Saba, qui a quitté Gaza pour les États-Unis en 2003 et vit à Washington, DC, a déclaré dans une interview qu’elle avait des parents et des amis qui s’étaient réfugiés dans l’église au moment de la grève.

« Ils sont terrifiés. Ils sont secoués. Ils ne savent pas quoi faire et ils ne savent pas où aller », a déclaré Saba, exprimant son indignation à l’idée que plus d’un million de civils pourraient évacuer un endroit aussi densément peuplé et lourdement bombardé que la ville de Gaza. un mouvement de masse appelé par Israël la semaine dernière. «C’est impossible», dit-elle.

Sa sœur, qui se trouve à Gaza, lui a dit que leurs cousins, âgés d’une cinquantaine d’années, et leurs enfants adultes se trouvaient dans l’église au moment de la frappe. Deux de ses cousins ​​ont été blessés, a déclaré Saba, et la fille de ses amis, coincée sous les décombres, doit être opérée. Elle a refusé de les identifier pour leur sécurité.

Saba a grandi à Saint-Porphyrius avant de déménager aux États-Unis, et sa famille a des liens profonds avec l’Église, remontant au moment où ils sont devenus réfugiés pendant la 1948, fondation d’Israël et déplacement massif de Palestiniens. Lorsqu’elle a vu des images de l’église à la télévision, elle a regardé attentivement si la tombe de son grand-père était encore intacte.

Saint Porphyre « était l’église de mon père, mon église, l’église de ma nièce. C’est notre héritage familial », a-t-elle déclaré. « Mes Pâques. Mes Noëls. Tout était dans l’église.

Décrivant la congrégation comme étant très unie et familiale, elle a déclaré qu’elle ne s’inquiétait pas seulement pour ses proches : « Je m’inquiète pour tout le monde parce que nous sommes une petite communauté. »

Les chrétiens représentent environ 1 pour cent de la population de Gaza et ont été confrontés à des restrictions et à des discriminations de la part du Hamas et du gouvernement islamiste de Gaza. Pendant la guerre de Gaza en 2014, environ 1 000 musulmans palestiniens ont fui les bombardements israéliens pour se réfugier dans l’église Saint-Porphyre, où les tombes ont été endommagées par des éclats d’obus lors d’une frappe à proximité, a rapporté Reuters.

L’hôpital de Gaza, où des centaines de personnes ont été tuées, appartient à la branche de la Communion anglicane

Dans un communiqué vendredi matin, heure locale, le Patriarcat de Jérusalem a déclaré que le fait de cibler les églises abritant des citoyens innocents « ne peut être ignoré ».

« Le Patriarcat souligne qu’il n’abandonnera pas son devoir religieux et humanitaire, enraciné dans ses valeurs chrétiennes, de fournir tout ce qui est nécessaire aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix ».