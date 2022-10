Une église mexicaine suspend un prêtre qui a conseillé de porter des armes

L’ordonnance, datée du 21 septembre, ne précisait pas la raison de la suspension indéfinie imposée plus tôt ce mois-là, disant seulement que Gallegos “avait été réprimandé à plusieurs reprises” pour quelque chose.

“Les hommes armés du cartel arrivent, ils prennent le bétail, ils baisent votre femme et votre fille, et vous ne faites rien”, a déclaré le révérend Alfredo Gallegos dans un sermon. “Eh bien, procurez-vous une arme à feu, le gouvernement peut aller en enfer.”

Mais Michoacan a une histoire de mouvements de milices d’autodéfense civiles armées datant de 2013 et 2014. À l’époque, les justiciers ont réussi à chasser le cartel dominant des Templiers, mais des cartels rivaux comme le Viagras et le cartel de Jalisco se sont installés. les meurtres et les fusillades ont incité des milliers de personnes à fuir leurs maisons.