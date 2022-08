Une église mexicaine frappée par un tremblement de terre avec une image emblématique de la Vierge fait l’objet d’une réhabilitation

MEXICO CITY (AP) – Sous une tente blanche dans la rue devant Notre-Dame des Anges un dimanche récent, le révérend Adrián Vázquez a conduit des paroissiens assis sur des bancs et des chaises en plastique pour célébrer la messe de 10 heures, flanquée de tas de gravats du sanctuaire laissé là par un tremblement de terre meurtrier il y a près de cinq ans.

A gauche se dressait l’église encore brisée, avec de profondes fissures dans les murs, son dôme à demi effondré soutenu par des échafaudages et une colonne penchée. Derrière le prêtre se trouvait une peinture à la cire de la Vierge Marie, une réplique de celle sur le mur à l’intérieur du bâtiment et presque hors de vue pour les fidèles.

Mais l’excitation de Vázquez était si grande qu’elle ne pouvait même pas être cachée par son masque facial pandémique alors qu’il annonçait la bonne nouvelle : quelques semaines seulement avant l’anniversaire du tremblement de terre du 19 septembre 2017, les travaux reprenaient enfin sur la restauration du temple catholique. , qui abrite la précieuse Vierge considérée comme miraculeuse pour avoir survécu aux inondations et aux tremblements de terre.

Il a exhorté les paroissiens à soutenir l’église au fur et à mesure que la restauration progresse, en disant : « L’attente n’est pas passive, et le temple ne sera pas reconstruit tout seul ou seulement avec l’aide du gouvernement. Comment pouvons-nous tous aider ?

Situé dans le quartier résidentiel ouvrier de Guerrero et portant l’un des titres de Marie, Notre-Dame des Anges a une histoire remontant à la fin du XVIe siècle.

En 1580, une peinture de l’Assomption de la Vierge est arrivée dans la zone flottant sur les eaux de crue et s’est retrouvée dans la boue sur la propriété d’un cacique indigène, ou chef, connu sous le nom d’Izayoque, selon un livre sur l’église écrit par le Rév. José Berruecos il y a environ un siècle. L’œuvre représente la croyance catholique selon laquelle Marie, mère de Jésus, est montée au ciel, corps et âme.

“Au milieu des inondations, avec tout le mal qu’elles ont causé”, écrit Berruecos, “sur ce fond d’obscurité et de désolation, l’image de Notre-Dame des Anges apparaît en pleine lumière comme un arc-en-ciel au milieu de la tempête. ”

Izayoque a été tellement séduit par l’image sur la toile gravement endommagée qu’il a fait construire une chapelle en l’honneur de la Vierge avec la peinture reproduite sur un mur d’adobe. Le sanctuaire actuel a été achevé quelque 200 ans plus tard, la Vierge ornant toujours l’oratoire.

Selon l’Institut national d’anthropologie et d’histoire, ou INAH, Notre-Dame des Anges est la deuxième église la plus importante de Mexico après la basilique de Guadalupe, internationalement vénérée, qui abrite sa propre image sainte de la Vierge et attire des millions de personnes. pèlerins chaque année.

Dans une interview, la voix de la paroissienne María González s’est fissurée alors qu’elle se souvenait du dimanche de 2017 lorsque le dôme s’était effondré. Alors que son téléphone portable s’illuminait de messages texte sur l’effondrement, elle et d’autres voisins se sont précipités sur le site pour rencontrer le révérend Cirilo Colín, qui à l’époque dirigeait la paroisse.

“Cela a fait un bruit énorme, comme une explosion”, a déclaré González. “Quand nous avons vu le dôme, nous avons tous commencé à pleurer. … C’était un miracle que personne ne soit mort.

L’église avait été endommagée cinq jours plus tôt par le tremblement de terre, qui a tué environ 360 personnes, effondré des dizaines de bâtiments et laissé de nombreux autres endommagés et destinés à la démolition.

L’INAH, qui finance et réalise le projet de restauration, a commencé les travaux sur Notre-Dame des Anges en septembre 2019. La première phase consistait à stabiliser la structure avec des supports en acier pour éviter de nouvelles pertes et à recouvrir le dôme effondré pour empêcher l’eau de pluie.

Cela s’est terminé en décembre 2020, et depuis lors, la phase deux a été longue, qui a commencé le 8 août. À ce stade, l’INAH se concentre sur la restauration d’une chambre derrière l’autel principal qui contient des artefacts religieux et historiques, dans le but de en les protégeant et en réhabilitant également un espace qui servira de support à la plus grande restauration de la nef.

Antonio Mondragón, l’architecte principal du projet, a déclaré que la phase deux devrait se terminer en décembre.

Pour l’instant l’image de la Vierge est cachée derrière des échafaudages, encaissée dans un cadre protecteur et recouverte de panneaux de verre et de bois qui s’ouvrent et se referment comme un livre.

Seule une poignée de personnes peuvent voir la Vierge de près, et sporadiquement : parfois, ceux qui aident le prêtre dans les services et les tâches quotidiennes placent des fleurs devant elle, ou il laisse entrer de petits groupes pendant quelques minutes pour regarder l’image et prier. .

La Vierge leur rend leur regard d’un air paisible, drapée d’un manteau bleu devant un fond d’or, les mains jointes devant la poitrine.

Compte tenu de la fragilité des murs en pisé, elle ne peut être déplacée, ce qui signifie que son destin est lié à celui du bâtiment.

“Si nous perdons la paroisse”, a déclaré Vázquez, “nous perdons la Vierge”.

Vázquez a été chargé de remplacer Colín fin 2019 et chargé de diriger ce qu’il a appelé une «récupération complète» de la paroisse, à la fois physiquement et en tant que communauté spirituelle – depuis que le bâtiment a été endommagé, de nombreux paroissiens ont commencé à fréquenter d’autres églises.

Le prêtre de 38 ans exhorte constamment son troupeau à inviter d’autres personnes à la congrégation, s’efforçant d’améliorer sa présence sur les réseaux sociaux et de diffuser les services de messe via un téléphone portable. Il a également dépensé une partie de ses propres économies pour payer les réparations du câblage électrique, la retouche des murs et d’autres détails.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de fin fixe pour la restauration, Vázquez a déclaré que l’église montrait déjà des signes de renaissance : le 2 août, jour de la fête de Notre-Dame des Anges, au moins 900 personnes ont rempli les festivités dans la rue à l’extérieur.

Les paroissiens s’y mettent aussi.

Rosa María Ordoñez, 76 ans, qui a fréquenté l’église pour la première fois lorsqu’elle était enfant avec sa grand-mère, vend des vêtements et d’autres biens donnés pour collecter des fonds pour l’église. D’autres paroissiens enseignent le catéchisme ou font des corvées comme le ménage.

María Elena Corona, 85 ans, aide aussi comme elle le peut. Récemment, elle a écrit et illustré des panneaux expliquant l’histoire de la Vierge pour les afficher à l’extérieur de l’église.

Corona, qui a mis les pieds pour la première fois dans le sanctuaire il y a un demi-siècle, a déménagé plusieurs fois depuis mais s’est toujours retrouvée attirée par le retour – y compris en 1985, lorsqu’elle est revenue des États-Unis après un tremblement de terre encore plus dévastateur qui a tué des dizaines de milliers de personnes. de personnes et a d’abord fait des fissures dans les murs de l’église. Elle s’installe dans un quartier voisin et recommence à assister à la messe à Notre-Dame des Anges.

La Vierge “ne me laisse pas partir”, a déclaré Corona.

À la fin de la récente messe de rue, Vázquez a demandé aux fidèles de tourner à gauche. Cela signifiait qu’ils faisaient face au perchoir de la Vierge à l’intérieur du temple brisé, même s’ils ne pouvaient pas voir son saint visage.

« Chantons, les supplia le prêtre, pour la Vierge.

María Teresa Hernández, The Associated Press