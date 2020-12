Une église catholique en Indonésie a décoré un arbre de Noël avec des masques de protection et des désinfectants pour les mains afin de faire connaître COVID-19[feminine pendant la saison des fêtes, alors que le nombre quotidien de morts dans le pays a atteint un record dimanche.

«L’arbre a été fabriqué dans le but de sensibiliser les gens à l’importance de maintenir des protocoles de santé», a déclaré à Reuters Markus Marcelinus Hardo Iswanto de la paroisse de l’Église catholique du Christ-Roi dans la deuxième plus grande ville d’Indonésie, Surabaya.

En commençant par un squelette de bambou, les fidèles de l’église et la communauté musulmane locale ont décoré l’arbre avec des centaines de masques colorés et de désinfectants pour les mains, et ont pris une semaine pour terminer l’arbre de trois mètres, a-t-il déclaré.

Noël est un jour férié en Indonésie, qui compte la plus grande population musulmane du monde, mais n’est célébré que par environ 10% de ses 270 millions d’habitants.

Le gouvernement a exhorté le public à éviter de célébrer Noël et le Nouvel An dans les lieux publics en raison de la hausse COVID-19[feminine cas.

Le pays a signalé un bilan quotidien record de 221 morts dimanche, portant le nombre total de décès dans la nation d’Asie du Sud-Est à ce jour à 19880, selon les données nationales. COVID-19[feminine groupe de travail a montré.

L’Indonésie a le plus grand nombre de confirmations en Asie du Sud-Est coronavirus cas à 664 930 ainsi que le nombre le plus élevé de décès liés à la région.