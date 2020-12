Une église historique a pris feu et des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité après qu’une violente tempête a frappé Sydney avec des vents destructeurs et de la grêle.

Des tempêtes rapides ont ravagé le Grand Sydney et l’Illawarra mardi soir, après que les habitants ont été invités à rester à l’intérieur pour éviter le poids de l’impact.

Une église désaffectée de Charlotte Street à Ashfield, dans le centre-ouest de la ville, a été filmée en feu à cause du temps sauvage.

« Les pompiers de l’ouest de Sydney sont présents à cet incendie à Ashfield », a déclaré Fire and Rescue NSW sur Twitter.

Un porte-parole de Fire and Rescue a déclaré à Daily Mail Australia que l’incendie avait été distingué à 21 heures.

Il n’y a eu aucun blessé et il n’y avait personne à l’intérieur de la propriété à l’époque.

Les résidents de la banlieue du centre-ville de Darlington ont été privés d’électricité pendant environ une heure mardi soir.

Les banlieues Inner-West de Camperdown et Enmore étaient également sans électricité pendant un certain temps.

Le comté de Sutherland, la haute rive nord et les régions de Hawkesbury ont également été touchés par le vent et la pluie.

« Les équipes répondent aux pannes de courant affectant 21000 clients en raison de la tempête qui traverse la zone du réseau d’Endeavour Energy », a écrit Endeavour Energy sur Twitter.

«La région la plus durement touchée est la région de Hawkesbury. Veuillez rester à au moins 8 mètres des lignes électriques tombées et les signaler immédiatement en appelant le 131 003. »

Le Bureau de météorologie a averti que de violents orages se dirigeaient vers la côte plus tôt mardi.

Les tempêtes ont été détectées pour la première fois sur le radar météorologique près de Sutherland et Penrith à 18 h 35.

« Ces orages se déplacent vers l’est », a déclaré BOM.

Ils devraient affecter Hornsby, Parramatta et Richmond à 19 h 05 et la ville de Sydney, le parc olympique de Sydney, le pont du port de Sydney, Mona Vale et les eaux au large de Bondi Beach à 19 h 35.

«Des vents destructeurs et de gros grêlons sont probables.

Bowral a signalé de gros grêlons et des rafales de vent pouvant atteindre 102 km / h.

Le réseau ferroviaire de Sydney a été plongé dans le chaos, une grande partie de la ligne T1 subissant des retards massifs en raison des conditions météorologiques.