Une église au Brésil entreprend une nouvelle mission, faire du pain pour ceux qui souffrent d’une pandémie

Alors que le Brésil lutte contre une pandémie qui a fait plus d’un demi-million de vies et poussé des millions d’autres encore dans la pauvreté, une église de l’ouest de Rio de Janeiro a assumé une nouvelle mission : cuire des milliers de miches de pain. Depuis sa création en avril de l’année dernière, le programme d’action sociale Pão de Fátima – ou le pain de Fátima – a fait don de plus de 2 millions de morceaux de pain fraîchement cuit aux Brésiliens durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Le programme est soutenu par des bénévoles qui apportent du pain, des plats chauds et d’autres produits de base aux familles à faible revenu, aux centres de réadaptation, aux foyers pour personnes âgées et sans-abri.

Environ 12,8% de la population brésilienne vit désormais en dessous du seuil de pauvreté de 246 reais (49,35 $) par mois, selon les estimations du groupe de réflexion Getulio Vargas Foundation – le taux le plus élevé en une décennie.

Plus de la moitié des ménages du pays ont connu un certain degré d’insécurité alimentaire alors que le chômage et les prix des denrées alimentaires ont augmenté pendant la pandémie, provoquant de longues files d’attente dans les soupes populaires et des personnes mendiant de l’argent pour l’épicerie dans les rues.

« Nous sommes très heureux de pouvoir aider, mais voir les difficultés et la misère sur le visage des gens est très douloureux », a déclaré Berthaldo Souza Soares, l’un des responsables du programme. « Nous parlons de la ville de Rio de Janeiro – de 5, 10, 15, 20 kilomètres de points chauds de pauvreté et de personnes qui souffrent de la faim. »

Les paiements en espèces d’urgence du gouvernement aux personnes les plus vulnérables du pays ont contribué à réduire les niveaux de pauvreté en 2020, mais ont été réduits car la lenteur des efforts de vaccination et les taux d’infection toujours élevés freinent la reprise économique du Brésil.

