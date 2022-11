Une égalité méritée : trois statistiques pour le match nul entre les États-Unis et l’Angleterre

Le match des États-Unis contre l’Angleterre s’est terminé par un match nul lundi. Bien que l’Angleterre soit entrée dans le match en tant que favorite écrasante, les deux équipes semblaient assez égales dans leurs principales opportunités.

Bien sûr, cela vient par vagues. À un moment donné, l’Angleterre semblait mûre pour marquer, en particulier pendant la période de jeu autour de l’arrivée de Jack Grealish.

Cependant, les États-Unis ont eu leurs propres périodes de quasi-accidents.

Christian Pulisic a frappé la barre transversale en première mi-temps. En fait, Gregg Berhalter a qualifié les dernières minutes des 45 premiers de la meilleure période du match.

L’Angleterre presque qualifiée dans le groupe B

En fin de compte, le tableau de bord est tout ce qui compte. Les États-Unis, l’Angleterre et l’Iran contrôlent leur destin dans le groupe B de la Coupe du monde.

L’Angleterre en a fini avec une victoire, un nul ou même une défaite contre le Pays de Galles, tant que ce n’est pas par un nombre exorbitant de buts. L’Iran s’en sort avec une victoire ou un nul contre les Américains.

Pour les États-Unis, c’est un match à élimination directe. Gagnez et les Stars and Stripes reviennent à la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Un match nul ou pire, et l’équipe de Gregg Berhalter rentre à la maison.

Cependant, certains disent que les États-Unis méritaient plus que le point gagné contre l’Angleterre. Les statistiques publiées par le rapport de match de la FIFA aident à raconter une histoire intéressante entre l’Angleterre et les États-Unis.

Statistiques pour expliquer les États-Unis contre l’Angleterre

L’Angleterre a eu beaucoup plus de possession tout au long du match. Cela signifiera évidemment que les Three Lions ont eu plus de passes, de sauts de ligne complétés et de réceptions dans le dernier tiers.

Cependant, l’Angleterre n’a pas pu créer autant d’occasions de but que l’USMNT.

Les hommes de Berhalter avaient en fait plus de tirs que leurs adversaires. En plus du nombre de tirs au total, les États-Unis ont également accumulé plus de progressions de balles.

Cela montre que tant que l’Angleterre était en possession du ballon, elle ne pouvait pas très bien briser la défense américaine.

Pendant ce temps, l’USMNT s’est en fait créé de solides opportunités malgré qu’il ait beaucoup moins de ballon.

La transition était cruciale pour l’USMNT. Les Stars and Stripes avaient un pourcentage plus élevé de transition offensive et de contre-attaques. L’Angleterre a préféré conserver le ballon et faire des passes plus lentes, tandis que les États-Unis ont utilisé un style de pause plus rapide.

Pour aider à créer des opportunités offensives à l’avenir, les États-Unis ont également utilisé des actions défensives. L’USMNT a forcé 61 revirements, a repris possession 47 fois, a eu 6 interceptions et a fait pression sur les puissants joueurs anglais 350 fois. Toutes ces statistiques étaient plus que les Trois Lions classés au cinquième rang.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus