Une égalité dans la course Alabama GOP signifie que le gagnant sera sélectionné par tirage au sort

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Le Parti républicain de l’Alabama a déclaré une égalité dans la course primaire pour un siège au Sénat de l’État et dit que le gagnant sera choisi par tirage au sort.

Un communiqué de presse de l’État partie indique que le comité des candidats du parti a tenu une audience samedi et a déclaré que la course primaire du district 27 entre le conseiller municipal d’Auburn Jay Hovey et le titulaire Tom Whatley était officiellement à égalité. Il a déclaré que le gagnant serait déterminé conformément au code électoral de l’État.

Les organes de presse ont rapporté que le comité avait tenu l’audience après le dépouillement des bulletins de vote provisoires dans la course primaire déjà proche et Hovey semblait être en avance par un seul vote. Le parti n’a pas communiqué les raisons de sa décision.

Hovey, dans un message au Montgomery Advertiser samedi soir, a accusé le parti d’avoir compté un électeur non inscrit pour amener la course à égalité.

“Il est certain que chaque vote est important et il est regrettable que quelqu’un se méprenne sur le fait qu’il est inscrit pour voter”, a écrit Hovey. Il n’était pas clair s’il contesterait la décision.

Le code électoral de l’État stipule qu’en cas d’égalité dans une course législative, le secrétaire d’État décidera du vainqueur par tirage au sort.

Le district couvre les comtés de Tallapoosa, Lee et Russell. Le communiqué de presse du GOP n’a pas fourni de détails sur le moment où le gagnant serait sélectionné ni sur la méthode à utiliser.

L’Opelika-Auburn News rapporte qu’une méthode pour décider d’une égalité par tirage au sort consiste à demander aux candidats de tirer des bouts de papier, l’un d’eux étant marqué comme le gagnant.

“Cela pourrait être un lancer de dés, une carte haute ou des ciseaux à papier”, a déclaré le secrétaire d’État John Merrill à AL.com.

Celui qui est déclaré vainqueur de la primaire se présentera contre la candidate démocrate Sherri Reese d’Opelika lors des élections générales de novembre. Reese était sans opposition pour sa nomination démocrate.

The Associated Press