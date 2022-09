Une effusion inoubliable pour la reine montre que la monarchie est là pour rester

Les RÉPUBLICAINS de toute la Grande-Bretagne sont stupéfaits que des dizaines de milliers de personnes se soient lentement traînées dans une file d’attente de cinq milles pour rendre un dernier hommage à la reine.

La preuve d’un soutien écrasant à la monarchie et à la Grande-Bretagne est dans les rues.

Les longues files d’attente pour voir la reine allongée dans l’état ont montré le respect écrasant des Britanniques pour la monarchie Crédit : Getty

Regarder les pèlerins silencieux se frayer un chemin après le long trajet depuis Tower Bridge et même au-delà jusqu’au quai en face du Parlement, se dirigeant vers Lambeth Bridge avec la fin en vue, est une expérience qui donne à réfléchir.

Dans un cortège d’une simplicité remarquable, chaque type de personne, nationalité et origine est représenté.

Tous sont anonymes et pourtant immédiatement reconnaissables en tant qu’ambassadeurs non seulement de la Grande-Bretagne mais de toutes les nationalités.

La décence, l’humilité et le chagrin sont gravés sur chaque visage.

Une loyauté similaire m’a amené avec mes deux petits-fils aînés, Leo, 13 ans, et Ben, 11 ans, à Westminster Hall jeudi soir.

Comme des milliers d’autres, je suis venu rendre hommage à l’incarnation en une seule personne des vertus uniques de la Grande-Bretagne – stabilité, humour, générosité, tolérance, courage, devoir, modestie et amour indéfectible de la démocratie.

Le mensonge du monarque a été lancé il y a 400 ans, par les rois Stuart.

D’abord au château de Windsor et au palais de Kensington, mais seulement mis en scène à Westminster Hall depuis 1910, après la mort de l’arrière-grand-père de la reine, Edward VII.

ÉLOGES SPONTANÉES

Vingt-six ans plus tard, Elizabeth, une fillette nerveuse de neuf ans, avait été emmenée à Westminster Hall pour rendre hommage à son grand-père bien-aimé George V.

Pâle et tremblante, Elizabeth mentionna le silence écrasant.

C’était comme si, disait-elle, « le roi dormait ».

Contrairement à son grand-père, la mort de la reine a attiré une reconnaissance extraordinaire à travers le monde.

Peu d’autres dirigeants mondiaux pourraient s’attendre à ce que leur mort annonce des louanges aussi spontanées et un désir non partagé d’assister aux funérailles de demain.

Comme Big Ben en montrait six, nous sommes entrés dans le palais de Westminster, puis dans le hall de Westminster.

Tom Bower a fait la queue avec les petits-fils aînés, Leo, 13 ans, et Ben, 11 ans pour pleurer la reine Crédit : Louis Wood

Momentanément, je fus paralysé par l’impressionnante simplicité de la vue. À l’intérieur du cercueil drapé, éclairé par des lustres, se trouvait la femme qui avait façonné notre destin.

Nous arrivâmes ainsi en haut des larges marches de pierre à l’extrémité sud du hall, prêtes à passer devant le cercueil.

Comme c’est étrange de faire partie de cette remarquable veillée silencieuse.

Des huissiers, vêtus de leurs culottes noires et de leurs chemises blanches à volants, poussaient doucement les personnes en deuil sur le tapis qui descendait les marches.

Les poutres en chêne sombre, vieilles de mille ans, planaient au-dessus de nous.

Les personnes en deuil marchaient tranquillement en deux files de chaque côté du cercueil.

Devant, la couronne d’État impériale, réalisée pour le couronnement du roi George VI en 1937.

Serti de plus de 3 000 bijoux – diamants, perles, saphirs, émeraudes et seulement cinq rubis – il repose sur le coussin de velours violet, qui repose à son tour sur l’étendard royal en or et rouge.

Son importance n’est pas sa valeur inestimable mais le fait que les premiers bijoux appartenaient à la famille royale en 1367.

La couronne a capté la lumière de fin d’après-midi mais avait l’air étonnamment petite. Il ne pèse que 2,3 livres.

La reine Elizabeth II portant la couronne impériale de l’État et portant l’orbe et le sceptre Crédit : Agence de presse thématique – Getty Images

À côté se trouve l’orbe de couronnement réalisé pour Charles II, le roi qui a restauré la monarchie en 1660 après le flirt malheureux de la Grande-Bretagne avec la république d’Oliver Cromwell.

Niché à proximité se trouve une couronne de roses blanches et de dahlias, parsemée de pins du domaine royal de Balmoral en Écosse, et de lavande et de romarin de Windsor, chacun ayant sa propre signification.

On voit le casque, posé sur la plate-forme surélevée, drapé de drap violet.

Étrange de penser que le cercueil, doublé de plomb, aurait été fabriqué il y a plus de 30 ans.

La croix de Westminster se dresse à son pied.

Notre timing était parfait – alors que nous nous tenions là, le robinet, le robinet… le robinet, le robinet, a appelé à la relève de la garde.

Le cortège des personnes en deuil s’est arrêté. Lentement, impeccablement, les dix gardes, resplendissants dans leurs uniformes rouges et or, ont émergé d’une porte à gauche au fond.

Des milliers de personnes ont voyagé de partout au pays et d’ailleurs pour rendre hommage à la reine Crédit : Getty

Pas à pas précis, ils ont marché. Le temps semblait s’être suspendu entre chaque pas. Tapez, tapez… tapez, tapez.

Et les manœuvres prévues au pouce près ont été bouclées en quelques minutes.

Là, les nouveaux gardes resteront debout pendant exactement 20 minutes, semblant à peine respirer, et encore moins cligner des yeux, jusqu’au prochain changement de garde.

Au fur et à mesure que nous descendions les marches, chacun, petits et grands, mères, pères, grands-pères, grands-mères, petits-enfants, venus nous saluer, apportait ses propres souvenirs.

Certains se sont arrêtés quelques instants pour lever la main pour prier, la plupart ont simplement baissé la tête ou ont fait une pause, et se sont déplacés silencieusement, à contrecœur, vers la porte et la cour.

Je m’arrêtai momentanément pour regarder le cercueil, vers le vaste vitrail du St Stephen’s Porch. Tout s’est terminé si vite. Mais ne sera jamais oublié.

Alors que je me tenais dans le hall, je me suis interrogé sur la vie de la reine, en particulier sur sa relation avec tous ses premiers ministres car, par une étrange coïncidence, j’avais passé la journée précédente à visiter les champs de bataille et les cimetières de Gallipoli, en Turquie – la scène en 1915 de L’invasion catastrophique de Winston Churchill pour accélérer la défaite de l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale.

J’ai rappelé que Churchill, le premier Premier ministre de la reine, avait démissionné de l’Amirauté en raison de sa responsabilité dans la catastrophe et le carnage.

Pourtant, 50 ans plus tard, la reine avait assisté sans précédent aux funérailles de Churchill après sa mise en état à Westminster Hall – un honneur très rare pour un politicien, qui n’a d’égal que William Gladstone.

Jeudi dernier, alors que les gardes se tenaient au garde-à-vous autour de son cercueil, je me suis demandé si lors des audiences légendaires de la reine avec son premier Premier ministre, elle lui avait posé des questions sur sa responsabilité pour les pierres tombales de ces jeunes hommes.

Churchill avait-il une conscience ? La question était plus que d’habitude pertinente car en 1965, avec des camarades de classe, j’avais fait la queue pour passer devant le cercueil de l’homme d’État à Westminster Hall.

Fasciné par l’histoire, je considérais Churchill comme le sauveur de la nation.

Gravé dans ma mémoire est aussi ce jour pluvieux de 1953 où j’ai regardé le couronnement de la reine.

Par son travail, mon père connaissait quelqu’un qui possédait une télévision, une rareté à l’époque.

Assis en tailleur avec d’autres enfants devant un écran noir et blanc encastré dans une boîte en acajou poli, avec les adultes sur des chaises derrière, nous regardions en silence ce qui ressemblait à une cérémonie médiévale.

L’image inoubliable n’était pas la jeune reine portant une énorme couronne, mais la vue du prince Charles regardant la cérémonie.

Même à un si jeune âge, je ressentais une étrange parenté avec le prince, qui n’avait qu’un an de moins.

Pour les millions de personnes qui bordaient les rues de Londres en 1953, le couronnement était le lever de rideau d’une nouvelle ère de prospérité.

Le couronnement de la reine en 1953 a été un moment inoubliable pour ceux qui l’ont vu Crédit : PA

Pour ceux qui sont nés juste après la guerre et, comme moi, dont les terrains de jeux étaient les sites de bombardement de Londres, nous pouvons nous rappeler que le boucher et l’épicier local découpaient un carré numéroté dans le livre de rationnement grossièrement imprimé.

On se souvient du manque de sucreries et du froid des foyers.

Mais dans mon école victorienne puante, la leçon était que la Grande-Bretagne avait toujours un empire, sa marine régnait sur les vagues et il y avait la promesse de temps meilleurs à venir.

Pour marquer la nouvelle ère élisabéthaine, chaque écolier a reçu un stylo bleu portant la date du couronnement et un livre sur l’histoire de la Grande-Bretagne.

REMPLI DE FIERTÉ

Je ne peux pas dire honnêtement que les deux sont restés des biens précieux mais, pour ma génération d’après-guerre, la famille royale était notre famille.

Regarder les reportages de Pathe News sur les tournées mondiales de la reine au cinéma Kentish Town Forum – invariablement avant un film de cow-boy de John Wayne – m’a rempli de fierté.

Les rapports de Pathe sur la reine accueillie par des dignitaires souriants du monde entier et saluant des passants ont réaffirmé ma croyance en la Grande-Bretagne.

Bien sûr, le pays a changé au-delà de toute croyance mais le spectacle de Westminster Hall réaffirme la force de la continuité.

Parmi les symboles des traditions profondément enracinées de la Grande-Bretagne, il y a la connaissance que la reine se trouve sous l’étendard royal dans un cercueil en chêne.

Les chênes occupent une place particulière dans l’histoire britannique. Symbolisant la permanence du pays et ses vraies valeurs inébranlables, nous avons appris à l’école que les grands chênes poussent à partir de petits glands.

En jetant un coup d’œil à mes compagnons pèlerins alors que nous passons devant la reine, je sais qu’eux aussi ont fait cette visite inoubliable pour dire à leurs enfants et petits-enfants qu’ils ont été témoins de l’histoire.

Rejoints par des centaines de milliers dans les rues de Londres demain, ils envoient un message irréfutable de loyauté à la monarchie et à notre nouveau roi, le roi Charles III.

Des milliers de personnes ont fait la queue autour de Londres pour rendre hommage à la reine Crédit : LNP

La décence, l’humilité et le chagrin sont gravés sur le visage de chaque personne en deuil Crédit : LNP

Le public a pu partager le chagrin de la famille royale Crédit : AFP