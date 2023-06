Une éducation promise, des enfants obligés de fabriquer des bracelets 18 heures par jour

Amenés en ville sur la promesse d’une éducation et d’un travail, 22 enfants du Bihar ont été entassés dans une pièce de 10 pieds sur 10 pieds et contraints de fabriquer des bracelets pendant 18 heures par jour. S’ils tombaient malades ou osaient se plaindre, ils étaient battus par le propriétaire de l’unité de fabrication de bracelets.

C’est ce qu’une équipe du Child Welfare Committee du Rajasthan et de l’ONG Naya Savera a découvert lorsqu’ils ont été informés et ont sauvé les enfants de l’unité du quartier de Bhatta Basti à Jaipur le 11 juin.

Les membres de l’équipe ont déclaré que 26 personnes avaient été sauvées de l’unité, dont 22 mineurs. Beaucoup d’enfants avaient entre 7 et 11 ans. Alors que certains travaillaient et vivaient dans la pièce depuis deux ou trois mois, d’autres étaient arrivés il y a 10 à 15 jours.

Les membres de l’équipe ont déclaré que la porte du bâtiment de trois étages était verrouillée et qu’ils avaient dû sauter par une fenêtre. Le propriétaire de l’unité, identifié seulement comme Guddu, a réussi à s’échapper et la police est à sa recherche.

Les enfants ont déclaré à NDTV qu’ils avaient été amenés à Jaipur par des agents qui avaient dit à leurs parents qu’ils allaient travailler et étudier.

Un garçon de 11 ans, qui a été secouru, a déclaré : « Si nous nous plaignions, nous serions battus. Si nous tombions malades et ne pouvions pas travailler, nous serions battus. Nous étions autorisés à parler à nos parents deux fois par mois, et cela aussi sur haut-parleur. »

« On nous a demandé de ne pas dire à nos parents que quelque chose n’allait pas. J’ai dit une fois à ma mère que j’avais mal au ventre et Guddu nous a battus », a-t-il ajouté.

Akhilesh Maheshwari de l’ONG Naya Savera a déclaré : « C’est la pauvreté qui pousse ces enfants ici. Leurs parents sont induits en erreur. Certains d’entre eux reçoivent 500 Rs et d’autres 2 000 Rs ou plus et les enfants sont envoyés ici pour travailler.

« Nous renverrons les enfants chez eux, mais sous l’escorte des responsables du Comité de protection de l’enfance. Ils seront remis au Conseil de la protection sociale du Bihar, qui suivra leur état pendant un an pour s’assurer qu’ils ne sont pas victimes de la traite. encore », a-t-il ajouté.