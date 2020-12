Un bénévole prépare des boîtes d’aide alimentaire lors de l’événement de distribution de nourriture Partagez votre Noël parrainé par la banque alimentaire Second Harvest de la Floride centrale, le Faith Neighbourhood Center et WESH 2 à Hope International Church le 9 décembre 2020 à Groveland, en Floride. | Paul Hennessy / NurPhoto / Getty Images

La plupart des Américains accordent la priorité à un autre contrôle de relance – et non à des garanties de responsabilité – dans un nouveau projet de loi.

Alors que le Congrès a encore du mal à se réunir sur un plan de relance, le soutien pour en faire un n’a fait que croître: selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress, 81% des électeurs probables aimeraient voir les législateurs approuver un autre projet de loi avant la fin de l’année. Cela représente une augmentation par rapport à 67% des personnes qui ont demandé au Congrès d’approuver davantage de mesures de relance avant les élections dans un sondage Vox / DFP d’octobre.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si les législateurs parviendront à un accord ce mois-ci. Bien que les républicains et les démocrates soutiennent tous les deux plusieurs mesures clés, notamment le financement des écoles, la distribution de vaccins et l’aide aux petites entreprises, il y a encore des retards importants concernant l’inclusion des protections en matière de responsabilité et des fonds publics et locaux.

Pendant ce temps, les Américains continuent de gérer les graves retombées économiques de la pandémie. Dans le sondage Vox / DFP, un répondant sur cinq a déclaré avoir fait une demande d’assurance-chômage depuis le début de la pandémie, environ trois sur dix ont demandé une aide alimentaire SNAP ou sont allés à une banque alimentaire, et un sur cinq a eu des difficultés avec au moins un paiement de loyer ou d’hypothèque. Ce sondage a été réalisé auprès de 1 080 électeurs probables du 4 au 6 décembre et a une marge d’erreur de 3 points.

Des données économiques plus larges reflètent également le besoin urgent de secours. Selon les derniers chiffres du Département du travail, environ 19 millions de personnes reçoivent actuellement une assurance chômage. Et une analyse de l’Institut Aspen indique que près de 40 millions de personnes pourraient être expulsées si les législateurs ou les agences fédérales ne prennent pas de mesures supplémentaires dans les semaines à venir.

Les législateurs démocrates et républicains ont déclaré qu’ils aimeraient faire approuver un nouveau projet de loi de relance avant la fin de l’année. Comme l’indiquent ce sondage et de nombreuses autres mesures, les enjeux sont trop importants pour qu’ils ne donnent pas suite.

Beaucoup de gens veulent voir un autre contrôle de relance – et beaucoup moins se soucient des protections en matière de responsabilité

La principale disposition de relance qui intéresse le plus les électeurs est une autre série de vérifications de relance: 75% des répondants au sondage ont déclaré que c’était ce qu’ils voudraient prioriser dans un autre paquet.

L’aide alimentaire, l’élargissement de l’assurance-chômage, l’argent pour les tests de coronavirus et le soutien aux petites entreprises sont d’autres domaines mis en évidence par les répondants. Au moins la moitié des personnes interrogées ont indiqué que ces dispositions étaient importantes pour elles.

La protection de la responsabilité civile pour les entreprises – ce qui a été un problème majeur pour le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et un point de friction permanent dans les négociations – n’a toutefois pas été considérée comme vitale. Seulement 23% des personnes l’ont indiqué comme une priorité pour eux. L’aide publique et locale, qui a été un autre point de discorde, était également moins populaire, même si elle a été légèrement plus soutenue, 31 pour cent des répondants la citant comme une priorité.

Les législateurs sont toujours dans une impasse sur ce qui va suivre: la Maison Blanche a proposé une proposition de 916 milliards de dollars que les démocrates ont rejetée pour son omission de financer une assurance-chômage améliorée, et les dirigeants républicains ont évité de soutenir un plan bipartite du Sénat de 908 milliards de dollars.

Qui est blâmé?

La question de savoir qui est exactement responsable de l’impasse est intéressante.

Le sondage Vox / DFP révèle que les deux parties sont considérées comme responsables des retards de relance, bien qu’une proportion légèrement plus élevée de personnes considèrent les démocrates comme étant en faute. Cela pourrait surprendre les démocrates, qui réclament plus d’aide depuis le printemps. Depuis mars, les démocrates de la Chambre ont adopté deux versions de la loi HEROES, qui n’ont pas du tout été examinées à la Chambre haute. Les républicains du Sénat, quant à eux, ont essayé de faire avancer leurs propres projets de loi plus étroits, auxquels les démocrates se sont opposés.

La pression sur les deux parties s’est toutefois intensifiée ces derniers mois, en particulier lorsque les pourparlers entre la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor de la Maison Blanche Steven Mnuchin se sont effondrés cet automne. Pelosi a rejeté en octobre une offre de 1,8 billion de dollars de Mnuchin en raison de désaccords sur l’approche de plusieurs dispositions, y compris le soutien de l’État et local ainsi que l’assurance-chômage. McConnell à l’époque avait signalé qu’il n’était pas non plus intéressé à mettre un paquet aussi volumineux sur le sol.

Dans le récent sondage Vox / DFP, 31% des électeurs probables pensent que les républicains sont responsables du manque de stimulus, tandis que 38% pensent que les démocrates le sont. Trente-deux pour cent des gens ont déclaré qu’ils considéraient les républicains du Sénat, dirigés par McConnell, comme spécifiquement responsables des retards, tandis que 43% ont déclaré la même chose des démocrates de la Chambre, dirigés par Pelosi.

Le Congrès devrait partir pour l’année dans un peu plus d’une semaine, mais les législateurs de la Chambre ont souligné qu’ils pourraient continuer à travailler après Noël s’ils ne sont pas en mesure de parvenir à un accord d’ici là. «C’est un accord qui doit se réunir. Nous n’avons pas le choix maintenant. C’est l’une de ces choses à faire », a également déclaré le sénateur Joe Manchin (D-WV).