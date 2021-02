Une petite fraction des Américains pense que la démocratie fonctionne très bien, bien que la plupart conviennent qu’un gouvernement démocratiquement élu est essentiel à la société américaine, a montré un nouveau sondage. Malheureusement, la plupart voient les choses empirer.

Seulement 16% des Américains pensent que la démocratie fonctionne »très bien » ou « extrêmement bien»Aux États-Unis, a révélé un nouveau sondage AP / NORC publié lundi. Pire encore, près des deux tiers estiment que le niveau de division aux États-Unis restera constant ou même augmentera au cours des cinq prochaines années.

Alors qu’une légère majorité – 54% – a déclaré qu’elle était convaincue que les meilleurs jours des États-Unis n’étaient pas encore arrivés, près de la moitié estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Les démocrates avaient tendance à être plus optimistes que les républicains – ce qui n’est pas trop surprenant, étant donné le résultat des élections de novembre. En effet, les chiffres se sont essentiellement inversés avec le changement de chef à la Maison Blanche depuis qu’un sondage similaire a été réalisé en octobre.

À l’époque, seuls six pour cent des démocrates pensaient que les États-Unis étaient sur la bonne voie, mais le sondage de janvier a révélé que ce pourcentage avait grimpé à 76 pour cent. Les républicains avaient donc perdu environ 30 points depuis les sondages pré-électoraux, avec seulement 20% pensant que les États-Unis allaient dans le bon sens après la victoire du démocrate Joe Biden. Les électeurs non inscrits auprès de l’un ou l’autre des partis étaient moins ravis que les démocrates par les résultats des élections, mais moins dévastés que les républicains.

Avec Biden au pouvoir depuis seulement quelques semaines, 57% des répondants lui ont donné un « favorable« Note, et 70 pour cent étaient convaincus qu’il respecterait »institutions démocratiques« Au moins un »montant correct. » Le respect de Trump pour ces mêmes traditions n’a reçu que 37%. Selon l’AP, environ un tiers des Américains interrogés ne croient toujours pas que le démocrate a été élu président, un chiffre qui baisse encore plus lorsque l’on interroge uniquement les républicains.

Seulement 11 pour cent des Américains pensent que le pays est uni sur le « valeurs les plus importantes», Selon le sondage, alors que les répondants étaient partagés presque également sur la question de savoir si la nation deviendrait plus ou moins unie dans les cinq années à venir, près d’un autre tiers pensant que la division sociale se maintiendra.

Cependant, lorsqu’on leur a demandé d’évaluer les problèmes qu’ils considéraient comme les plus importants et les plus définitifs de l’identité américaine, les répondants ne semblaient pas du tout avoir des valeurs aussi différentes. La grande majorité (88%) a choisi « un système judiciaire équitable et l’état de droit« Comme un élément critique de la vie américaine, suivi de près par »les libertés et libertés individuelles telles que définies par la Constitution»(85 pour cent).

Alors que 83% ont maintenu la capacité de «réaliser le rêve américain», Ils étaient moins d’accord sur la manière dont cela était censé se produire – ou à qui cela était dû. Alors que plus des deux tiers pensaient qu’un « culture américaine partagée et ensemble de valeurs« Était très important, un peu plus de la moitié d’entre eux pensaient qu’il était très important pour les gens de »viennent d’autres endroits dans le monde pour trouver des opportunités économiques.«

Le Congrès n’a certainement pas bien fait non plus, avec 62% des Américains globalement défavorables. Pourtant, cela représente une amélioration significative par rapport à février dernier, lorsque la pandémie de Covid-19 arrivait sur les côtes américaines et que le Congrès était trop occupé à essayer de destituer le président pour qu’il fasse quoi que ce soit contre le virus à sa porte.

La confiance dans la plupart des institutions est en baisse constante aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux, selon le «baromètre de confiance» de la société de relations publiques Edelman, qui mesure le phénomène. En 2021, les médias ont reçu des notes record d’Edelman, mais le Congrès a été vu encore moins favorablement. En effet, la seule chose pire que d’être membre du Congrès, selon leur sondage, était d’être journaliste.

