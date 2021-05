Une Écosse indépendante pourrait-elle réintégrer l’UE d’ici 2031?

Nicola Sturgeon pense que l’Écosse a un avenir meilleur au sein de l’UE. « L’Ecosse sera bientôt de retour, l’Europe – gardez la lumière allumée », a tweeté le premier ministre le 1er janvier, lorsque le Royaume-Uni a finalement tourné le dos au bloc.

Le chef du SNP espère qu’une nouvelle aube se lèvera, éventuellement. Mais son propre plan pour sortir l’Écosse des étendues sauvages et froides de la Grande-Bretagne post-Brexit et revenir à l’intérieur de la lueur rose de l’UE est encore quelque peu trouble.

Sturgeon n’a pas encore éclairé la voie à suivre, malgré sa promesse d’organiser un référendum «légal» sur l’indépendance de l’Écosse d’ici la fin de 2023 s’il y a une majorité pro-indy à Holyrood après les élections de cette semaine.

En l’absence de feuille de route SNP pour l’Europe, d’autres ont produit la leur. L’Institut du gouvernement affirme que le retour vers Bruxelles pourrait prendre jusqu’à 10 ans.

D’autres constitutionnalistes indiquent un calendrier similaire. Mais aussi longue et cahoteuse que soit la course – bien qu’indyref2, un accord de divorce avec Londres et une demande à Bruxelles – il est à peu près concevable que les Écossais puissent à nouveau être citoyens de l’UE d’ici la fin de 2031.

conseillé

Alors, dans quelle mesure serait-il facile pour une Écosse indépendante de devenir membre de l’UE? Cela signifierait-il accepter l’euro? Cela pourrait-il impliquer un autre référendum pour les Écossais – sur l’adhésion à l’UE – à la fin d’un processus de négociation?

L’indépendant s’est entretenu avec des juristes et des personnalités politiques de ce qui nous attend si l’indépendance de l’Écosse devient une perspective réaliste, et de la façon dont Sturgeon et son équipe pourraient mieux gérer le processus.

Anthony Salamone, qui dirige la société d’analyse politique basée à Édimbourg, European Merchants, pense que cela pourrait prendre deux à trois ans pour un accord de divorce avec le Royaume-Uni après un référendum d’indépendance réussi en 2023 – si tout se passe selon le plan d’action approximatif de Sturgeon.

Il faudrait alors quatre à cinq ans à l’UE pour accepter une candidature de l’Écosse, pense Salamone. «Il ne sert à rien de prétendre que ce serait vraiment rapide ou de prétendre que ce serait impossible», déclare l’analyste européen.

«Le processus consisterait essentiellement à montrer que l’Écosse est prête à devenir un État membre. Il faudrait un certain temps pour mettre en place les institutions d’un État – une banque centrale, etc. Cela dépendrait de la rapidité et de l’efficacité d’un gouvernement indépendant capable et disposé à se transformer. »

Mars restera dans l’UE à Édimbourg en 2019 (PENNSYLVANIE)

Les critères de Copenhague de l’UE exigent que les membres potentiels aient une démocratie stable, une économie de marché viable et soient disposés à adhérer aux objectifs fondamentaux de l’UE.

Le Dr Kirsty Hughes, directrice du Centre écossais sur les relations européennes (SCER), convient qu’une candidature réussie pour l’adhésion dans quatre à cinq ans est réaliste – bien qu’elle la décrit comme un «meilleur scénario».

Elle ajoute: «Je ne pense pas qu’il y aura de faveurs spéciales accordées à une Écosse indépendante. Ce ne sera pas accéléré. Je pense que l’UE sera perçue comme suivant les procédures normales. »

Les voisins européens du Royaume-Uni surveillent de près l’actualité du Brexitland. Le leader du SNP a fait l’objet d’un portrait flatteur de quatre pages en France Le Monde La semaine dernière. Le titre? «Nicola Sturgeon, reine d’Écosse.»

Pourtant, toute sorte d ‘«offensive de charme» pour ramollir les fonctionnaires de l’UE sur l’aptitude de l’Écosse à l’adhésion demandera du temps, de la patience et de la subtilité.

Le gouvernement écossais a lancé l’année dernière un groupe européen des Amis de l’Écosse – mais le réseau des eurodéputés écossais est là uniquement pour maintenir des liens amicaux, plutôt que pour pousser à une rupture.

L’eurodéputé suédois Erik Bergkvist et d’autres membres du groupe hésitent à parler d’indépendance. Néanmoins, Bergkvist pense que les institutions européennes seraient réceptives à l’adhésion de l’Écosse – à condition qu’elle puisse convenir d’un processus d’indépendance «à la lettre» avec le Royaume-Uni.

«Nous en savons beaucoup sur l’Écosse. Il a un bon bilan. Donc je ne vois aucun problème pour l’Ecosse [in joining]», Déclare l’eurodéputé. «Je dirais que ce serait un processus assez simple, car l’Écosse était jusqu’à récemment membre de l’UE.»

Son collègue Terry Reintke, l’eurodéputé vert qui a dénoncé le Brexit au Parlement européen, ajoute: «Si l’Écosse devait devenir un pays indépendant à un moment donné, alors nous serions évidemment très favorables à la réintégration de l’Écosse dans l’Union européenne.»

Le politicien allemand ajoute: «L’élection de l’Écosse n’est pas notre affaire. Mais s’il y avait une situation comme celle-ci [independence], il y a beaucoup de membres du Parlement européen qui disent: « Nous avons une porte ouverte et si vous voulez vous réintégrer, nous serions prêts à soutenir cela. » «

Cependant, des problèmes très épineux nous attendent. Il y a la petite question de monnaie. La Commission européenne et le Conseil de l’UE restent très désireux de voir de nouveaux membres adhérer à l’euro et il est peu probable qu’ils bougent pendant les négociations.

«Les institutions de l’UE n’aiment pas les opt-outs», déclare Salamone. «Je pense qu’une Ecosse indépendante serait mal avisée de chercher à se désengager en général, sur l’euro en particulier.»

La question de la monnaie – qui a causé de si gros problèmes au Oui lors du référendum de 2014 – semble effrayer les gens. Un sondage YouGov 2020 a révélé que la plupart des Écossais veulent continuer à utiliser la livre, avec seulement 18% en faveur du passage à l’euro. Il faudra beaucoup de persuasion pour adoucir les Scots sur l’idée.

Des militants pro-UE devant le Parlement écossais alors que le Royaume-Uni quitte le bloc (PENNSYLVANIE)

Il y a aussi l’ampleur du déficit. On s’attend à ce que les nouveaux membres de l’UE s’efforcent de réduire les déficits budgétaires à 3 pour cent ou moins. Mais il y a une certaine flexibilité. Les nouveaux membres peuvent convenir de périodes de transition.

«Le déficit est un problème», déclare le Dr Hughes. «L’Écosse pourrait ne pas avoir à le rencontrer [3 per cent target] le premier jour, mais l’UE examinera sérieusement vos plans pour le faire tomber. Il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-bas.

Obtenir un opt-out spécial sur l’accord de Schengen, qui permet la libre circulation entre les membres, n’est peut-être pas aussi délicat. L’UE sera probablement réceptive à l’idée d’un accord sur mesure afin qu’une Écosse indépendante puisse rejoindre la zone commune de voyage (CTA) avec l’Irlande et le reste du Royaume-Uni.

Les patrons du SNP sont également confrontés à une énorme décision sur ce qui se passe à la fin de tout processus de négociation. Souhaiteraient-ils soumettre les termes d’un accord au peuple écossais lors d’un autre référendum?

Sturgeon – réticente à aborder l’une de ces questions pour le moment – a laissé entendre qu’elle ne pensait pas qu’un vote sur l’adhésion à l’UE serait nécessaire, étant donné que 62% des Écossais ont voté contre le Brexit en 2016.

Les hauts responsables du SNP ont eu du mal à maintenir la discipline des messages. Michael Russell, secrétaire à la constitution de l’Écosse, a récemment affirmé qu’il pourrait être «souhaitable» de tenir un référendum sur l’UE, «selon les circonstances».

Et le porte-parole des affaires étrangères du parti, Alyn Smith, a déclaré au journal italien La Repubblica la semaine dernière, l’adoption de l’euro était une «question démocratique qui devrait être posée au peuple écossais» lors d’un autre vote.

Les conservateurs écossais ont ridiculisé le positionnement «superficiel et peu clair» de leurs rivaux. «Ils ne peuvent pas comprendre leurs histoires», déclare le député conservateur Dean Lockhart, porte-parole du parti sur la constitution.

Le secrétaire à la constitution écossais Michael Russell avec Nicola Sturgeon (PENNSYLVANIE)

Sturgeon a été réticente à s’engager à adopter des positions claires sur des questions complexes alors qu’il y a une majorité gagnable devant elle. Mais les questions ne peuvent certainement pas être ignorées plus longtemps.

«Les gens du SNP semblent surpris du débat qui se déroule actuellement», déclare l’analyste d’Edimbourg Salamone. « Je pense qu’il serait préférable d’exposer ce que vous pensez le plus tôt possible, car sinon, la conversation continuera sans vous. »

Le Dr Hughes pense également que Sturgeon n’a pas discuté de l’adhésion à l’UE pendant la campagne électorale.

«Les électeurs ont besoin de voir le gouvernement écossais et le SNP présenter leur propre plan», dit-elle. «Je ne pense pas que nous devrions attendre d’avoir un débat pendant une campagne référendaire de six semaines pour l’indépendance. C’est bizarre de se tenir à l’écart du débat – c’est un excès de prudence.

Les questions délicates sur l’UE sont inséparables de la question délicate de la séparation du Royaume-Uni. Le SNP est clairement qu’il veut rejoindre le marché unique et l’union douanière – mais la frontière anglo-écossaise deviendrait alors une nouvelle frontière économique.

Même si les négociations avec l’UE ont échoué et qu’un modèle d’intégration plus souple a finalement été adopté, comme l’adhésion de l’Écosse à l’Espace économique européen (EEE), il n’y a aucun moyen d’assurer un accès totalement sans friction aux marchés de l’UE et du Royaume-Uni.

«Le SNP a toujours été clair dans sa promesse de rejoindre l’UE dès que possible», a déclaré Jenny Gilruth MSP, ministre de l’Europe du parti. L’indépendant. «Les Ecossais ont voté de manière décisive lors du référendum sur le Brexit pour rester dans l’UE, mais un Brexit extrême nous a été imposé contre notre volonté.»

À un moment donné, l’équipe du SNP devra aller au-delà de l’indignation du Brexit et commencer à persuader les gens qu’il y a un plan, un but et une escale ultime derrière la poussée pour l’indépendance.

Le grand soulèvement de Sturgeon pour indyref2 commencera bientôt pour de bon, à moins de résultats étranges à la fin de cette semaine. Elle a une histoire fascinante à raconter sur l’Europe: la plupart des Écossais veulent retourner dans le grand club de Bruxelles.

Mais à moins que la dirigeante du SNP clarifie les détails sur la voie qu’elle souhaite emprunter, ses rivaux pro-syndicaux continueront de prétendre qu’il n’y a aucun moyen de sortir du gâchis.