Imaginez que vous installiez des caméras de sécurité dans votre maison et que vous découvriez quelque chose de si étrange que vous deviez appeler un prêtre pour bénir votre maison. C’est exactement ce qui est arrivé à une mère écossaise qui a eu tellement peur en voyant les images de vidéosurveillance à l’extérieur de sa maison qu’elle a appelé un prêtre. Maxine Hughes, de la région de Barrowfield à Glasgow, a été choquée d’apercevoir une étrange silhouette sombre se déplaçant dans son jardin devant sa maison. La séquence d’une demi-minute montre la silhouette anormale circulant de droite à gauche dans la pièce avant de disparaître près d’une caravane garée dans l’allée avant.

Hughes l’a repéré plusieurs fois alors qu’elle regardait ses enfants jouer, après quoi elle a appelé sa sœur, Nicki Mulheron, qui a partagé le clip sur son Facebook. Hughes vit avec son partenaire et ses deux enfants, âgés de 6 et 12 ans, et a déclaré au Daily Mail que son partenaire était également horrifié après avoir vu l’étrange silhouette sombre sur la caméra. La famille a fini par appeler un prêtre local pour bénir la maison le mardi 20 juillet.

Elle a partagé que le fils de son partenaire a été étonnamment calme à propos des observations inexplicables. Ashton, 12 ans, a entendu les parents en parler et a bien géré la situation. Hughes lui a dit qu’un prêtre leur avait rendu visite et qu’ils n’avaient rien à craindre.

Regardez le clip partagé par la sœur de Hughes, Nicki, qui aime les trucs surnaturels. Dans la publication, elle a demandé aux gens de jeter un œil à ce que sa sœur a filmé.

La section des commentaires était remplie de téléspectateurs tout aussi effrayés qui se sont demandé ce que c’était dans le clip. Certains lui ont conseillé de le faire vérifier, tandis que d’autres lui ont suggéré de contacter des chasseurs de fantômes. Certaines affirmations affirmaient qu’il s’agissait certainement d’une personne car elle est visible comme le jour, tandis qu’un autre l’appelait une ombre folle. Cependant, tout le monde ne croyait pas à l’explication paranormale derrière la figure étrange et l’un d’eux a affirmé qu’il s’agissait d’une fourmi rampant à travers l’objectif flou.

Quoi qu’il en soit, qu’en pensez-vous ?

