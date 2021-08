Une ÉCOLIÈRE décédée aux côtés de son père lors d’un incendie dans une maison a dit à sa grand-mère « Papa me fait peur » quelques heures avant l’horreur.

Terrifiée, Paige, 10 ans, a envoyé un texto à sa grand-mère quelques heures avant qu’elle et son père Garry Bolton, 47 ans, ne soient retrouvés dans une salle de bain verrouillée dans leur maison en feu.

La petite Paige, 10 ans, a envoyé un message à sa grand-mère » Papa me fait peur » avant de mourir aux côtés de son père Garry Bolton dans un incendie de maison Crédit : MEN Media

M. Bolton, un père «aimant», avait été victime d’intimidateurs Crédit : MEN Media

La petite fille, qui portait un pyjama, a été sortie du bain par les pompiers. Cependant, malgré les efforts des ambulanciers, elle n’a pas pu être sauvée.

Hier, une enquête a appris qu’elle avait désespérément tenté de joindre sa grand-mère Patricia Bolton avant sa mort, en lui envoyant un message: « Papa me fait peur.

« Pourquoi ne pouvez-vous pas m’aider ? »

Tragiquement, Mme Bolton n’a vu les textes que le lendemain matin, rapporte Hull Live.

Le coroner Ian Sprakes a appris que les services d’urgence avaient été appelés pour un énorme incendie de maison à Hull le 25 janvier de l’année dernière.

Les pompiers ont défoncé la porte de la salle de bain et se sont battus contre « une visibilité nulle et une chaleur extrême » avant de trouver Paige et Bolton blottis dans le bain. Bolton a été déclaré mort sur les lieux.

LES MESSAGES TERRIFIÉS DE LA FILLE

Le directeur de la station, Richard Gibson, du service d’incendie et de sauvetage de Humberside, a déclaré qu’il pensait que l’incendie était « délibéré » car il avait commencé au milieu du lit.

Il a déclaré: «Je pense que l’allumage était dû à une flamme nue non spécifiée.

« Comme le foyer du feu était au centre du lit, cela me porte à croire que c’était délibéré. »

L’enquêteur indépendant sur les incendies, le Dr Will Hutchinson, qui a mené une enquête sur l’incendie, a déclaré que le feu couvant aurait mis des heures à se développer.

Une autopsie a révélé que Paige et Bolton étaient décédés des suites d’une inhalation de fumée.

Il a été entendu lors de l’enquête que Bolton ne s’était jamais remis de la mort de son fils, le frère jumeau de Paige, Ethan, décédé alors qu’il n’avait que six mois.

Le père avait également été victime d’intimidation, allant même jusqu’à déplacer Paige de son école après avoir été appelée « la fille du r*tard ».

Garry était un père aimant et dévoué à Paige – il l’adorait Sœur Tracey

Sa sœur Tracey a déclaré: « Garry a été victime d’intimidation toute sa vie et était une cible facile car il ne se défendrait pas.

« C’était un père aimant et dévoué pour Paige qu’il adorait absolument et il la faisait toujours passer en premier.

« Il était attentionné et attentionné. C’était un gentil géant de nature passive.

« Il prenait soin de sa famille mais ne s’est jamais vraiment remis de la mort d’Ethan. »

Le tribunal a appris qu’il avait envoyé un message à la mère de Paige, Cherie Ranley, avant que lui et le petit ne meurent.

M. Sprakes a déclaré qu’il rendrait sa conclusion sur la tragédie dans les semaines à venir.

Après l’horreur, la mère de Paige a parlé de l’agonie d’avoir perdu ses deux enfants.

Cherie Ranley a déclaré: « J’ai perdu mes deux bébés maintenant. Je suis une maman sans enfants.

« Ethan n’avait que six mois, donc je n’avais pas vraiment de vie avec lui, mais j’ai passé près de 11 ans avec Paige et tout ce que j’ai, ce sont des souvenirs.

« Ça me prend la tête. Je marche dans la rue en voyant des petites personnes aux cheveux roux comme Paige. Ça me brise tellement. »

La petite Paige a été transportée d’urgence à l’hôpital, mais malgré les efforts des médecins, elle n’a pas pu être sauvée Crédit : MEN Media