Une écolière poignardée à mort à Croydon

Une écolière de 15 ans a été mortellement poignardée près d’un centre commercial à Croydon.

La police et les ambulanciers ont été appelés à Wellesley Road vers 8h30 pour signaler une attaque et ont déclaré que la jeune fille avait été déclarée morte sur les lieux moins d’une heure plus tard.

Les détectives ont déclaré qu’un homme, qui connaîtrait probablement la victime, a été arrêté en lien avec l’agression au couteau.

Une tente blanche a été érigée à proximité du centre commercial Whitgift tandis qu’un cordon de police contenant plusieurs voitures de police, des ambulances et un bus à impériale numéro 60 a été mis en place.

Le surintendant principal Andy Brittain a déclaré : « Nos pensées immédiates vont à la famille de cette jeune fille qui fait face à la plus tragique des nouvelles. Nos agents sont aux côtés de la famille de la jeune fille pour la soutenir.

« Je suis en contact avec la communauté locale, qui est visiblement aussi préoccupée que nous par cet incident tragique. Je continuerai à les mettre à jour tout au long de la journée.

Pour les dernières mises à jour, suivez ci-dessous

11h57 BST

Sadiq Khan dit qu’il a « absolument le cœur brisé » par la mort d’une écolière

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré : « J’ai le cœur absolument brisé par la mort d’une jeune fille de 15 ans à Croydon ce matin.

« Mes pensées et mes prières vont à la famille et aux amis de cette jeune fille, ainsi qu’à toute la communauté, en cette période inimaginable et horrible.

«Une arrestation a été effectuée en relation avec cet incident et je suis en contact étroit avec le commissaire du Met.

«J’exhorte toute personne ayant des informations complémentaires à appeler la police au 101 ou à Crimestoppers de manière anonyme. Je promets de continuer à travailler jour et nuit pour mettre fin au fléau de la criminalité au couteau dans notre ville.

11h42 BST

Des habitants déposent des fleurs sur place

La police s’est entretenue avec des invités prenant leur petit-déjeuner à l’hôtel Leonardo, près du lieu de l’agression au couteau, à Wellesley Road. Ewan Somerville rapporte.

Les agents ont demandé aux réceptionnistes et aux personnes assises dans le hall ce qu’ils avaient vu, mais beaucoup n’en ont pris conscience qu’après l’arrivée massive des voitures de police sur les lieux.

Une foule de locaux s’est rassemblée sur les lieux et certains déposent des fleurs.

Un homme a affirmé avoir croisé un groupe d’écoliers portant des blazers verts à la suite de l’attaque, affirmant qu’il y avait eu une dispute dans le bus entre deux groupes de garçons qui avait dégénéré en violence.

11h23 (heure de Paris)

Le directeur de l’hôtel a tenté de sauver la victime d’un coup de couteau

Un directeur d’hôtel s’est précipité au secours d’une jeune fille de 15 ans poignardée à mort à Croydon, Ewan Somerville rapporte.

La directrice de service de l’hôtel Leonardo sur Wellesley Road quittait son quart de travail pour prendre le bus lorsqu’elle a vu pour la première fois la jeune fille se battre pour sa vie et perdre beaucoup de sang.

La femme, nommée Malaika, est revenue en courant dans l’hôtel en criant « une fille vient d’être poignardée » et a dit à ses collègues de lui donner immédiatement des serviettes et des sacs poubelles pour l’aider, faisant d’elle l’une des premières personnes sur les lieux.

Beldine Kutima, qui travaille à l’hôtel, a déclaré au Telegraph : « Une de nos responsables de service est allée chercher le bus mais elle est revenue en criant et en attrapant des serviettes dans l’arrière-boutique.

« Elle est sortie en courant avec des sacs poubelles et des serviettes. Elle pleurait et était sous le choc – elle a ensuite eu besoin d’analgésiques.

11h13 (heure de Paris)

Le maire de Croydon publie une déclaration

Le maire de Croydon, Jason Perry, a déclaré dans un communiqué sur Facebook : « Je suis dévasté d’apprendre que l’adolescente qui a été poignardée ce matin dans le centre-ville est décédée tragiquement.

« Le Conseil est en contact avec la police et soutiendra pleinement ses enquêtes. Les pensées de toute notre communauté seront tournées vers la famille et les amis de la victime.

« Un suspect, qui aurait connu la victime, a été localisé et arrêté par des policiers locaux, et je tiens à remercier tous ceux qui ont réagi si rapidement et avec professionnalisme à l’incident.

« J’exhorte toute personne ayant des informations sur l’incident à contacter la police au 101 ou à signaler anonymement à Crimestoppers au 0800 555 111. »

11h11 BST

Sur la photo : la police sur les lieux à Croydon

Des images ont été publiées montrant la police sur les lieux à Croydon où une jeune fille a été mortellement poignardée mercredi.

10h44 BST

Déclaration d’ambulance

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré : « Nous avons été appelés aujourd’hui (27 septembre) à 8 h 33 pour signaler un incident sur Wellesley Road, Croydon.

« Nous avons envoyé un certain nombre de ressources sur les lieux, dont trois équipes d’ambulances, un agent d’intervention en cas d’incident et un ambulancier paramédical avancé dans une voiture. Nous avons également dépêché l’Air Ambulance de Londres.

« Nous avons soigné une adolescente, mais malheureusement, malgré tous nos efforts, elle est décédée sur le coup. »

10h42 BST

Les détectives confirment qu’une arrestation a été effectuée

Les détectives ont confirmé qu’un homme avait été arrêté en lien avec l’agression au couteau.

Le surintendant principal Andy Brittain a déclaré : « Nos pensées immédiates vont à la famille de cette jeune fille qui fait face à la plus tragique des nouvelles. Nos agents sont aux côtés de la famille de la jeune fille pour la soutenir.

« Je suis en contact avec la communauté locale, qui est visiblement aussi préoccupée que nous par cet incident tragique. Je continuerai à les mettre à jour tout au long de la journée.

« Mes agents sont immédiatement arrivés sur place pour prodiguer les premiers soins et soutenir les ambulanciers.

« Agissant sur la base des informations qui leur ont été fournies, les agents ont également travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Met et de la police britannique des transports pour retrouver un adolescent en lien avec l’agression au couteau. Je peux confirmer qu’une arrestation a été effectuée vers 9h45 dans la région de Croydon. À ce stade précoce, nous pensons qu’il la connaissait peut-être.

« Une scène de crime sera en place pendant un certain temps et je suis reconnaissant de la coopération des résidents. »

10h37 BST

Une écolière mortellement poignardée à Croydon

Une écolière de 15 ans a été mortellement poignardée à Croydon.

La police a été appelée mercredi suite à une attaque près du centre commercial Whitgift. Les images prises sur les lieux montrent plusieurs voitures de police et ambulances à un cordon sur Wellesley Road.

Élargissez vos horizons avec le journalisme britannique primé. Essayez The Telegraph gratuitement pendant 1 mois, puis profitez d’un an pour seulement 9 $ avec notre offre exclusive aux États-Unis.