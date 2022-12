Une écolière meurt après une attaque au couteau en Allemagne

Selon Bild, un homme qui a également gravement blessé une autre victime a été appréhendé par la police dans un refuge pour réfugiés local

Un homme a poignardé lundi deux écolières dans la ville d’Illerkirchberg, dans le sud de l’Allemagne. L’une des filles, âgée de 14 ans, a ensuite succombé à ses blessures, a confirmé la police. Les médias locaux suggèrent que les autorités ont appréhendé le suspect dans un refuge local pour réfugiés.

Selon un porte-parole de la police, l’agresseur a attaqué ses victimes dans la rue alors qu’elles se rendaient à l’école vers 7h30 lundi matin. Aucune information n’a été donnée sur l’arme qu’il a utilisée ou sur les blessures subies par les filles. Des témoins oculaires ont cependant déclaré à la chaîne SWT que les filles avaient reçu des coups de couteau à l’abdomen.

Tous deux ont été transportés à l’hôpital dans un état grave.

Le porte-parole de la police a déclaré qu’après l’attaque, le suspect s’était enfui dans un bâtiment voisin où lui et deux autres personnes avaient finalement été arrêtés par une équipe du SWAT.

Lire la suite L’Allemagne « somnambule » dans une nouvelle crise migratoire – top eurodéputé

Les autorités prévoient de les interroger, bien que le porte-parole ait refusé de fournir des détails sur leur identité, car les responsables « Il faut maintenant déterminer exactement le fond. »

Le mobile possible, et si le suspect vivait dans le bâtiment où il a été appréhendé, restent également inconnus. On ignore également si le suspect et les filles se connaissaient.

Le tabloïd Bild et le journal FAZ ont rapporté que le bâtiment où l’auteur présumé s’était caché a été utilisé par les autorités locales pour héberger des réfugiés, bien que cela n’ait pas été vérifié par les autorités.

Le maire de la ville, Markus Haussler, s’est adressé aux journalistes et a déclaré que le “La communauté est choquée” et est « faire le deuil en famille [of the slain girl].”