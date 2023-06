Une écolière héroïne de 10 ans a désespérément tenté de sauver sa mère qui a été « brutalement poignardée à mort par son petit ami bodybuilder »

Une écolière HEROIC a désespérément tenté de sauver sa mère après qu’elle aurait été poignardée par son petit ami bodybuilder.

Malgré l’acte courageux de la fillette de dix ans, Monique Lezsak, 39 ans, est décédée peu de temps après l’attaque d’horreur à Melbourne, en Australie.

Monique Lezsak photographiée avec ses deux enfants Crédit : Instagram

La maman australienne est décédée mardi après avoir été poignardée, ont déclaré les flics Crédit : Instagram

Le petit ami de Lezsak, Sven Lindemann Crédit : Instagram

Sven Lindemann, 52 ans, un bodybuilder d’origine allemande, a été arrêté sur les lieux et reste sous garde policière à l’hôpital.

Des flics ont été appelés au domicile de Kassan Gardens mardi matin pour signaler une agression au couteau.

Les jumeaux de 10 ans de Lezsak – un garçon et une fille – auraient été chez eux au moment de l’attaque présumée.

La jeune fille a courageusement tenté d’intervenir et de sauver sa mère blessée.

La jeune femme a subi des coupures au bras et a été transportée à l’hôpital dans un état stable.

Elle a depuis été libérée – et a maintenant été saluée comme un héros par les amis au cœur brisé de la mère.

Jacqueline Schwarcz a déclaré aux médias locaux : « C’est définitivement une héroïne à tous nos yeux.

« Elle est physiquement bonne mais évidemment, en tant que famille, nous allons juste l’entourer et la soutenir à travers cela parce que ce n’est pas quelque chose que nous savons comment naviguer. »

Schwarcz a déclaré que Lezsak était la « meilleure maman ».

Elle a déclaré: « Plus important encore, elle était la meilleure maman. Elle était si gentille, elle vivait pour ses enfants.

« Chaque jour, il ne s’agissait que de ses enfants et elle s’est assurée de leur donner de l’expérience et du plaisir. »

Jade Roberts, une autre amie, a déclaré à The Age que Lezsak avait un bel avenir devant elle après avoir lancé sa propre gamme de produits de beauté.

Elle a déclaré: « C’était une athlète d’élite qui s’entraînait qu’il pleuve, qu’il grêle ou qu’il fasse beau et rien n’entraverait sa séance de gym.

« Je me suis vraiment inspirée de son engagement envers sa passion. »

Les flics ont déclaré que Lindemann était à l’hôpital avec des blessures au haut du corps mettant sa vie en danger.

Les détectives ont nommé l’homme de 52 ans comme suspect.

Lindemann, d’Adélaïde, est un « junkie de gym » avoué, selon ses réseaux sociaux.

L’homme est également père de deux enfants et sortait avec Lezsak depuis plusieurs mois avant qu’elle ne soit tuée, a-t-on rapporté.

La mort de Lezsak est survenue quelques jours seulement après que Lindemann a posté sur Instagram : « N’oubliez pas que vous allez mourir… et vous ne savez pas quand. »

Le message Instagram sur la mort figurait sur une liste de « 10 vérités amères » publiée par Lindemann.

Lezsak et Lindemann étaient censés être en couple.

En avril, Lezsak a posté sur les réseaux sociaux qu’il passait du temps avec Lindemann, écrivant : « Week-end away with you ».

Toute personne ayant des informations ou une vidéosurveillance de l’incident est priée de contacter la police.

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être coincé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – [email protected]. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

