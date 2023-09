Une écolière écossaise de 14 ans décède subitement dans une tragédie liée à la drogue alors qu’un adolescent est inculpé par la police

UN ADOLESCENT a été arrêté pour des infractions présumées en matière de drogue après la mort tragique d’une écolière de 14 ans.

La police a déclaré avoir été appelée lundi à 2 h 45 pour signaler que la jeune fille ne se sentait pas bien dans une propriété à Inverkeithing, Fife.

La mort de l’élève a été qualifiée de « tragique et prématurée ».

Elle a été transportée en ambulance à l’hôpital Victoria de Kirkcaldy, mais a malheureusement été déclarée morte peu de temps après.

Sa mort est considérée comme « inexpliquée », mais la police n’a pas exclu la possibilité de drogue.

Une autre adolescente a également été transportée à l’hôpital après ne se sentant pas bien, mais son état serait stable.

Hier, les chefs du Conseil de Fife ont annoncé la « mort tragique et prématurée » d’un élève du lycée d’Inverkeithing.

Dans une lettre aux parents, le directeur Ian Adair a déclaré : « C’est avec une profonde tristesse et un profond regret que je dois vous informer du décès prématuré d’un de nos élèves au cours du week-end.

« Même si je ne suis pas en mesure pour l’instant de partager les détails de ces événements tragiques, je tiens à vous rassurer que des soutiens seront mis en place à l’école, à partir de demain, pour toute personne touchée par ce qui s’est passé.

« Si votre jeune a besoin d’espace pour discuter avec un membre de notre personnel de soutien – y compris des collègues du Service de psychopédagogie – veuillez lui demander de se rendre à la Base de soutien aux élèves à tout moment.

« Nos pensées et nos prières vont à la famille de notre jeune, et je suis sûr que les vôtres le seront aussi dans les jours à venir en particulier. »

Dans un communiqué, la responsable de l’éducation du conseil, Karen Lees, a déclaré :

« Nous sommes conscients du décès tragique et prématuré d’un jeune du lycée d’Inverkeithing.

« Nous soutenons la communauté scolaire et en particulier les élèves qui ont connu ce jeune, en offrant de l’espace, du temps et de l’aide à ceux qui pourraient être touchés par ce terrible événement. »

Le conseiller local David Barratt a déclaré : « C’est une nouvelle très triste et affligeante et mes pensées vont aux amis et à la famille des personnes concernées. »

Lundi, le conseil communautaire d’Inverkeithing a déclaré qu’un défibrillateur situé dans une propriété proche de l’école avait été retiré « en cas d’urgence ».

On ne sait pas encore s’il a été utilisé pour sauver la jeune fille.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré : « Vers 2 h 45 du matin le lundi 18 septembre 2023, des agents ont été appelés pour signaler qu’une adolescente ne se sentait pas bien dans une propriété à Inverkeithing.

« Les services d’urgence sont intervenus et elle a été emmenée en ambulance à l’hôpital Victoria de Kirkcaldy. Son décès a été constaté peu de temps après.

« Sa mort est considérée comme inexpliquée et les enquêtes se poursuivent.

« Un homme de 17 ans a été arrêté et inculpé pour une infraction liée à la drogue et libéré dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

« Un rapport sera soumis au procureur fiscal. »

[email protected]

Nous payons pour vos histoires et vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200