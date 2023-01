Une écolière de 16 ans se bat pour la vie et un garçon de 15 ans, grièvement blessé au couteau dans le centre-ville, alors que les flics arrêtent un garçon de 15 ans

UNE ÉCOLIÈRE se bat pour sa vie et un garçon est grièvement blessé après avoir été poignardé dans un centre-ville.

Les flics ont arrêté un garçon de 15 ans après que les jeunes ont été poignardés à Hexham, Northumberland, peu après 17 heures.

Un garçon a été arrêté après que deux adolescents ont été poignardés à Hexham 1 crédit

La police dit que la zone du centre-ville sera bouclée jusqu’au week-end 1 crédit

Un garçon de 15 ans et une fille de 16 ans ont été gravement blessés à la suite de l’attaque au couteau à Priestpopple.

Selon la police, les blessures de la jeune fille mettent sa vie en danger.

Un porte-parole de la police de Northumbria a déclaré: “Leurs proches sont informés.

“Une enquête a été immédiatement ouverte, et un garçon de 15 ans a été arrêté, soupçonné d’agression. Il reste en garde à vue pour le moment.

“Il s’agit clairement d’un incident grave et une enquête approfondie est en cours.

“Bien que notre enquête n’en soit qu’à ses débuts, nous pensons que toutes les personnes impliquées se connaissent.

“Nous sommes déterminés à découvrir ce qui s’est passé et à traduire en justice toute personne impliquée.”

Les flics disent qu’il y a une forte présence policière dans la région et qu’un cordon restera sur les lieux pendant le week-end.

La police de Northumbria a ajouté: “Nous tenons à remercier le public pour sa coopération.

“Les gens sont priés d’éviter les spéculations et toute personne qui a des inquiétudes peut parler à un officier.

“Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police via la page Tell Us Something sur le site Web ou d’appeler le 101 en citant le journal NP-20230127-0795.”