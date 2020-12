Une écolière « naïve » de 15 ans, qui était une cavalière talentueuse et une joueuse de rugby, est décédée après avoir pris de l’ecstasy achetée sur le dark web, selon une enquête.

Hannah Bragg de Tavistock, dans le Devon, a été tuée par les effets toxiques de la tablette de MDMA qu’elle a prise dans un champ de l’ouest du Devon en juin 2018, selon une enquête menée vendredi.

Le coroner principal qui a rendu le verdict a déclaré qu’Hannah était décédée des suites d’un « décès lié à la drogue » et était « naïve et ignorait combien elle prenait ».

L’ecstasy qu’Hannah a prise avait été achetée par deux adolescents, âgés de 14 et 15 ans à l’époque, qui avaient acheté les comprimés, ainsi que d’autres médicaments de classe A, sur le dark web.

Seul, le garçon de 14 ans a été accusé d’avoir fourni de l’ecstasy à Hannah, qu’elle a prise pour célébrer la fin des examens.

En février de cette année, les écoliers ont évité la prison et ont chacun reçu des ordonnances de réadaptation pour les jeunes et ont ordonné à un juge de Plymouth Crown Court d’effectuer un travail non rémunéré.

Le procès antérieur a été informé que les deux jeunes, qui ne peuvent être nommés pour des raisons juridiques, ont commencé à fournir des drogues illicites à des amis proches et à d’autres enfants de leur école dans la région de Tavistock, dans l’ouest du Devon.

Ils ont fourni des médicaments, notamment de la MDMA, du LSD, de la kétamine et d’autres médicaments déformants appelés DMT et 2BC.

La police a déclaré que la mort tragique d’Hannah avait été causée par un « accès débridé à des drogues très fortes et non coupées en quantités inconnues provenant d’une personne inconnue du Dark Web ».

Hannah était une jeune femme athlétique et en forme légèrement bâtie de cinq pieds de haut qui aimait les poneys et les chevaux.

Le coroner principal de Plymouth et du sud du Devon, Ian Arrow, a déclaré qu’Hannah était « naïve et ignorait combien elle prenait ».

Il a déclaré: « Elle a pris une quantité importante de MDMA, de sorte que son corps n’a pas été capable de tolérer cette très grande quantité et que la consommation de MDMA a conduit à sa mort. »

Il a enregistré la conclusion d’un «décès lié à la drogue» sur Hannah qui vivait à Gulworthy près de Tavistock avec ses parents David et Karen.

Hannah était allée dans le champ d’un fermier près d’un viaduc désaffecté à Tavistock avec un jeune de 14 ans par une chaude journée d’été le 23 juin 2018 et a été vue par un fermier « titubant » comme si elle était ivre.

Elle s’est effondrée et les jeunes qui l’accompagnaient ont appelé une ambulance.

Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux et Hannah a été transportée par avion à l’hôpital de Derriford où elle est décédée plus tard des effets toxiques de la MDMA.

Elle souffrait d’hypothermie et sa température était de 41,6 degrés, ce qui a conduit à un arrêt cardiaque, a déclaré le pathologiste Dr Russell Delaney.

Les parents d’Hannah qui étaient à l’enquête de Plymouth ont demandé pourquoi le jeune avait mis 15 minutes pour appeler le 999 pour une ambulance et pourquoi il avait fallu 38 minutes au service d’ambulance pour atteindre Hannah avant qu’elle ne reçoive un traitement d’urgence.

Un policier a déclaré que le jeune était paniqué et désemparé, mais a déclaré aux policiers: « Nous venons de prendre de la MDMA et de l’acide. »