Une écolière de 15 ans décède de Covid le jour où elle devait être vaccinée alors qu’une mère au cœur brisé lance un avertissement aux enfants «blasés»

Une maman a prévenu que les enfants sont trop « blasé » à propos du jab Covid après la mort de sa fille de 15 ans le jour où elle devait se faire vacciner.

Jorja Halliday a été testée positive après avoir eu des symptômes pseudo-grippaux qui se sont tellement aggravés que sa fréquence cardiaque a doublé son rythme normal.

Ce qui a commencé comme un mal de gorge et l’incapacité de manger s’est transformé plus tard en son incapacité à garder l’eau et la musicienne en herbe a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Elle a été placée sous ventilateur à l’hôpital Queen Alexandra de Portsmouth, Hants, mais ne s’est jamais stabilisée car son cœur était trop sollicité.

L’écolière « courageuse » et « au bon cœur » est décédée à l’hôpital quatre jours seulement après avoir reçu son résultat de PCR avec sa mère à ses côtés, lui tenant la main.

Les résultats préliminaires du médecin légiste de l’hôpital indiquent que Jorja avait une myocardite Covid, une inflammation cardiaque causée par le virus.

Sa mère, Tracey Halliday, a déclaré: « Ils ont réalisé à quel point c’était grave et j’étais toujours autorisé à la toucher, lui tenir la main, la serrer dans ses bras et tout le reste.

« Ils m’ont permis cela. J’en suis au point où je ne peux pas comprendre que c’est arrivé.

Elle allait avoir le jab mardi. Mais parce qu’elle a été testée positive samedi, elle s’isolait. Quand sa période d’isolement serait terminée, elle allait l’obtenir. Tracey Halliday

« J’étais avec elle tout le temps. Ils ont essayé de la mettre sous ventilateur pour donner à son corps une chance de récupérer. Son rythme cardiaque ne s’est pas stabilisé. Son cœur ne pouvait pas supporter la pression.

« Ils ont travaillé aussi bien que je pense qu’ils le pouvaient médicalement mais n’ont pas pu la sauver. Elle a eu les meilleurs soins, je sais qu’ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour la sauver. »

La mère dévastée craint maintenant que les enfants ne soient trop « blasés » à propos du virus – les parents supposant que leurs enfants se rétabliront simplement.

Elle a déclaré: « Elle allait avoir le jab mardi. Mais parce qu’elle a été testée positive samedi, elle s’isolait. À la fin de sa période d’isolement, elle allait l’obtenir.

« Le jour où elle est décédée était le jour où elle l’aurait fait faire. »

La « bonne » Jorja est décédée le 28 septembre, survécue par sa grand-mère de 62 ans, Julia Halliday, qui a déclaré: « Elle était tout ».

Jorja était l’aînée de cinq enfants.

Elle avait deux sœurs Julie, 12 ans, et Daisie, quatre ans, et deux frères plus jeunes, Kallum, six ans, et Oscar qui n’a que 18 mois et trop jeune pour comprendre ce qui s’est passé.

En se souvenant de sa fille, maman Tracey a déclaré: « C’était une fille aimante et elle avait beaucoup d’amis. Elle était très active, elle aimait sortir et passer du temps avec ses amis et aimait passer du temps avec ses frères et sœurs.

« En grandissant, elle est devenue une belle jeune femme, voulant toujours aider les autres, toujours là pour tout le monde quand ils en avaient besoin », a-t-elle poursuivi.

Avant sa mort, Jorja travaillait pour ses GCSE à la Portsmouth Academy, Hants, où elle nous manquera beaucoup.

La directrice de l’école, Rachel Grey, a déclaré: « Nous sommes désespérément tristes de la mort tragique de l’un de nos élèves bien-aimés. En cette période incroyablement triste, nos pensées vont à sa famille, que Jorja aimait beaucoup.

« Jorja était une jeune personne au grand cœur, aux principes et passionnée qui était extrêmement populaire parmi ses pairs en 11e année et dans toute l’école.

« Elle était, en effet, une amie pour nous tous. Elle défendait les valeurs de la communauté et était une excellente élève, particulièrement talentueuse en art.

« Notre communauté scolaire est unie dans notre chagrin et dans un profond choc.

« Nous nous mobilisons pendant cette période très difficile, notamment en apportant à nos étudiants tout le soutien dont ils ont besoin, notamment via nos équipes pastorales spécialisées. »

Le vaccin contre le coronavirus est actuellement proposé aux enfants de 12 ans et plus.

