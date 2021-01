Une écolière a tiré une balle dans le visage de sa meilleure amie de 14 ans après avoir été « manipulée par un petit ami jaloux ».

La jeune fille anonyme de 15 ans a abattu Isabele Ramos Guimaraes après l’avoir invitée à préparer une tarte au citron ensemble.

Tragiquement avant sa mort prématurée, Isabele avait dit que sa meilleure amie était dans une « relation toxique » et que son petit ami était « jaloux et manipulateur et l’avait obligée à rester loin de ses amis ».

Le meurtre brutal s’est déroulé au domicile de l’auteur dans la ville brésilienne de Cuiaba le 12 juin de l’année dernière.

Il était environ 22h30 lorsque l’adolescente a tiré sur son amie dans la salle de bain.

Elle a dit à la police que l’arme avait tiré accidentellement, mais les enquêteurs ont déterminé par la suite qu’elle avait été tirée intentionnellement.

L’agresseur, sa famille et son petit ami de 16 ans étaient de fervents tireurs et se trouvaient dans la maison à l’époque, même si le petit ami était rentré chez lui peu de temps avant l’incident.

Il aurait laissé ses armes sur la propriété car il avait un problème avec l’un d’entre eux, que le père de sa petite amie, Marcelo, avait proposé de régler.

Isabele m’a dit que la cour de son amie était toxique parce que le garçon était jaloux et manipulateur et l’a obligée à rester loin de ses amis. Patricia Hellen Guimaraes, la mère d’Isabele

Isabele se rendait chez sa meilleure amie presque tous les jours car ils vivaient dans le même complexe de logements.

Malgré l’amitié du couple, la mère d’Isabele, Patricia Hellen Guimaraes, a révélé que les filles s’étaient éloignées depuis que le suspect avait commencé à sortir avec son petit ami fin 2019.

La femme d’affaires a déclaré à BBC News Brasil l’année dernière: « Isabele m’a dit que la cour de son amie était toxique parce que le garçon était jaloux et manipulateur et l’a obligée à rester loin de ses amis. »

Elle a ajouté: « Je ne peux pas dire s’il y a eu une jalousie entre le couple et Isabele, mais ma fille était très belle, intelligente et spirituelle. Je ne peux pas dire ce qui s’est passé ce jour-là. »

On ne sait pas si les filles se sont disputées quelques instants avant d’appuyer sur la gâchette. Patricia soupçonne qu’ils ont peut-être eu un désaccord, une accusation que l’auteur nie.

À la suite du meurtre, les parents de l’agresseur, son petit ami et le père de son petit ami ont également été accusés de divers crimes liés à l’incident.

Malgré la peine indulgente, qui a été condamnée par de nombreux internautes, Patricia a commenté: « Ma fille est morte, mais je suis soulagée, certainement, parce que j’ai soulevé un poids de mes épaules. »

La jeune fille, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, a été condamnée à une peine maximale de trois ans dans un programme pénitentiaire socio-éducatif qui sera revu tous les six mois.