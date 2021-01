Une écolière violée, matraquée et enterrée vivante a survécu à son calvaire après que ses parents ont entendu les appels désespérés de leur fille à l’aide.

La jeune fille de 14 ans a été agressée près de chez elle par un voisin de 35 ans, affirment les flics, après être sortie pour éteindre un moteur de ferme.

L’adolescent tragique a été violé, avant d’être jeté dans un ravin et enterré vivant avec des pierres et des buissons épineux.

L’agresseur malade a vu l’écolière seule alors qu’elle faisait la course dans son village du district de Betul, dans la région indienne du Madhya Pradesh, vers 17 heures lundi, selon des agents.

Il a ensuite lancé l’épreuve cauchemardesque sur sa jeune victime, a déclaré le commissaire de police de Betul Simala Prasad.

Quand elle n’est pas revenue à la maison, les parents et la sœur inquiets de la fille ont commencé une recherche désespérée de leur fille, a rapporté Le temps de l’Inde.

DEMANDE D’AIDE

La famille a cherché dans l’obscurité, jusqu’à ce qu’elle entende des «cris» et des gémissements venant d’un ravin près de leur ferme.

«Elle était sortie vers 17 heures, et quand elle n’est pas revenue au bout de quelques heures, sa famille a commencé à la chercher», a déclaré Mahendra Chouhan, responsable du poste de police voisin de Sarni.

«Ils ont entendu des cris près d’un nullah – ou d’un ravin – près de leur ferme. Aux flambeaux, ils ont suivi les cris et ont trouvé le survivant.

La famille a réussi à libérer la fille de la fosse et l’a emmenée dans un centre médical voisin, avant qu’elle ne soit référée au Nagpur Medical College, à environ 120 miles de son village, en raison de la gravité de son état.

Elle était «semi-consciente» lorsqu’elle a été emmenée chez les médecins pour la première fois, a ajouté le policier Chouhan, et a dit aux flics qu’elle connaissait le violeur.

«Une équipe a emmené le survivant à l’hôpital et une autre équipe a été dépêchée pour arrêter l’accusé», a-t-il ajouté.

«Il a été attrapé en quelques heures et son état est stable.

Le violeur présumé a été arrêté et condamné pour viol, ainsi que inculpé en vertu de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) et la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO), a-t-il déclaré.

VIOLENCE SEXUELLE

La loi SC / ST – également connue sous le nom de loi sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités) – est censée empêcher l’exploitation et la violence sexuelle contre les personnes des castes sociales inférieures en Inde.

Le viol présumé est le dernier d’une série d’attaques brutales contre des jeunes filles de la communauté dalit indienne – anciennement appelées « intouchables » – qui sont au bas de la stricte hiérarchie des castes du pays.

Le groupe a traditionnellement été physiquement et socialement exclu de la société en général et a été victime de discrimination dans tous les domaines de sa vie.

En Inde, il n’est pas possible de se déplacer entre différentes «castes».

En novembre, une adolescente de 16 ans a été violée alors qu’elle emmenait son petit frère aux toilettes publiques de son village.

Un mois plus tôt, une fillette de 12 ans avait été trouvée enceinte après avoir été violée à plusieurs reprises par trois de ses cousins.

Et en septembre, des manifestations ont éclaté après qu’une femme dalit de 20 ans soit décédée des suites de ses blessures après avoir été violée par quatre hommes de caste supérieure alors qu’elle travaillait dans les champs.

Deux jours seulement après sa mort, une femme de 22 ans de la même caste aurait été violée, torturée et assassinée par deux hommes alors qu’elle rentrait chez elle après son travail.

En septembre, une jeune dalit de 13 ans a été violée et tuée dans l’Uttar Pradesh.

Le viol et la violence sexuelle sont sous les projecteurs en Inde depuis le viol collectif et le meurtre d’une jeune femme dans la capitale Delhi en 2012, qui ont poussé des milliers de personnes à exiger des lois plus strictes.

Les peines de prison pour les violeurs ont été doublées pour 20 ans ainsi que la criminalisation du voyeurisme, du harcèlement criminel et de la traite des femmes.