Une écolière de 14 ans, prise en embuscade et violée alors qu’elle rentrait chez elle, alors que les flics lancent une chasse désespérée à l’agresseur

Une FILLE de 14 ans a été prise en embuscade et violée par un inconnu alors qu’elle rentrait chez elle, ont révélé des détectives ce soir.

L’enfant passait devant une ruelle près d’un pub appelé l’Homme sur la Lune lorsqu’elle a été attrapée et violée par un homme.

L’attaque choquante s’est produite tard jeudi soir à Stevenage

L’attaque choquante s’est produite tard jeudi soir à Stevenage, dans le Hertfordshire.

Le viol fait l’objet d’une enquête par des détectives de la police du Hertfordshire, qui enquête également sur le meurtre d’un homme de 20 ans dans les bois de Stevenage.

Un porte-parole de la force a déclaré ce soir: “Les détectives enquêtant sur le viol présumé d’une fille à Stevenage lancent un appel à témoins et à des informations.

“L’incident s’est produit vers 23h30 hier à Broadwater Crescent, Stevenage.

“Il a été rapporté que la victime, une jeune fille de 14 ans, passait devant la ruelle près du pub Man In The Moon, lorsqu’un homme inconnu s’est approché d’elle avant de l’agresser sexuellement.

“La victime est prise en charge par des agents spécialement formés.”

L’inspecteur-détective Michael Macbeth a déclaré: «Je comprends que cela sera extrêmement préoccupant pour la communauté locale et je voudrais rassurer les gens que nous menons des enquêtes approfondies afin d’identifier le délinquant.

«Le suspect a été décrit comme étant de corpulence mince et mesurant environ 5 pieds 9 pouces. On disait qu’il avait les cheveux bruns courts et le chaume et portait un jogging Nike gris, un sweat à capuche zippé noir et des baskets Nike blanches.

“Si vous pensez avoir vu quelqu’un correspondant à cette description dans la zone à l’heure indiquée, veuillez nous contacter.

“Si vous conduisiez dans la région au moment de l’incident et que vous avez une caméra de tableau de bord, veuillez la vérifier et entrer en contact si vous repérez quelque chose qui pourrait vous aider.

« Sinon, si vous avez des informations, veuillez contacter la police dès que possible. Même quelque chose qui peut sembler relativement mineur ou insignifiant pourrait être vital pour notre enquête. »