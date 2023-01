Une écolière danse sur ‘Aap Ka Aana Dil Dhadkana’ dans une vidéo virale et Desis Love It

Une chose qui reste commune à la plupart des enfants est la capacité de nous faire sourire avec leurs bouffonneries. Il n’y a pas de pénurie de contenu délicieux sur Internet et maintenant une vidéo d’une fille a fait surface en ligne qui la montre en train de faire quelques pas de danse sur une chanson populaire de Bollywood avant d’aller à l’école.

Dans le clip, mis en ligne sur Twitter, une fille vêtue d’un uniforme scolaire est vue en train de sauter d’un bus scolaire stationné et de commencer instantanément à danser sur la chanson Aap Ka Aana Dil Dhadkana du film de 2000 Kurukshetra. Sans être dérangée par personne, l’adorable fille continue de groover sur la musique et réalise de superbes mouvements tout en se tenant à côté du bus. Une fois sa performance énergique terminée, elle saute dans le bus et salue la personne qui la filme. “C’est magnifique”, lit la légende.

La vidéo a rapidement gagné du terrain et a amassé près de 40 000 vues sur la plateforme. Il a suscité une vague de réactions de la part des internautes où beaucoup semblaient captivés par le charme de la collégienne.

“Ma version d’enfance, quand je m’exprimais par la danse”, a écrit un utilisateur en laissant tomber une émoticône de cœur.

Ma version d’enfance, quand je m’exprimais par la danse❤️— Krishna Rathore (@kumar_diggu) 3 janvier 2023

“Un autre a écrit:” Pure Talent!

“L’école DPS et c’est magnifique”, lit-on dans un commentaire.

L’école DPS et c’est beau 😍— ख्वाब (@lazybonejhonson) 3 janvier 2023

“Tellement beau”, a écrit une personne.

Tellement belle ❤️— Kavita Vishwakarma (@ KavitaV46092300) 3 janvier 2023

D’autres ont qualifié le clip de “mignon”.

En décembre, une autre vidéo était devenue virale où un groupe d’écolières dansait sur la chanson virale Bhojpuri Patli Kamariya Mori. Il montre quatre filles debout dans un couloir d’école et commençant à montrer des mouvements en synchronisation avec la chanson. Alors que la caméra effectue un panoramique, une autre fille entre dans le cadre et commence à secouer une jambe au son de la musique pendant que ses camarades de classe l’encouragent. La caméra continue de faire des allers-retours montrant le groupe d’écolières jouant ensemble sur la chanson et faisant le “haye haye haye” résultant en une performance amusante.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici