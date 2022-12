Une écolière courageuse de 13 ans a tenté de sauver des garçons dans la tragédie de Babbs Mill Lake en utilisant des branches d’arbres dans une tentative de sauvetage désespérée

Une écolière BRAVE a tenté de sauver les trois garçons qui sont morts dans la tragédie de Babbs Mill Lake.

Oliwia Szewc, 13 ans, a utilisé des branches d’arbres dans une tentative de sauvetage désespérée.

Une adolescente a tenté de sauver les trois garçons en utilisant des branches d’arbres Crédit : PA

L’adolescent rencontrait un ami au parc de Solihull lorsque le tragique accident s’est produit.

Elle a courageusement déclaré à ITV: “J’essayais juste de trouver des branches d’arbres et d’essayer de leur passer mais elles étaient toutes trop courtes

“J’essayais juste de mon mieux de penser à différentes façons de les aider au moins ou de faire n’importe quoi pour qu’ils flottent à la surface de l’eau afin qu’ils ne se noient pas.

“Je pensais, qu’est-ce qui pourrait les ramener sur le rivage? Et puis j’ai juste regardé un arbre et je me suis dit, c’est tout.

“Je devrais juste essayer d’avoir une branche. J’ai eu la branche, mais elle était trop courte.”

Jack Johnson, 10 ans, et deux autres garçons – âgés de huit et 11 ans – sont décédés tragiquement au Babbs Mill Park à Solihull.

Un garçon de six ans reste dans un état critique à l’hôpital après avoir également été sorti de l’eau gelée en arrêt cardiaque.

Des témoins ont révélé les cris déchirants de la sœur de l’une des victimes dans la foulée.

Une vidéo déchirante – que nous avons choisi de ne pas publier – a également capturé des cris désespérés “d’aide” venant du lac.

Dan Hall, 38 ans, a déclaré au Telegraph : “C’était une parente. Elle était descendue pour aider et avait rencontré une fille plus jeune qui était hystérique en disant : ‘Mon frère, mon frère’.

“L’adolescente essayait de réconforter sa jeune cousine et lui disait que tout irait bien, mais elle venait juste d’arriver et la jeune fille avait vu ce qui s’était passé.

“Vous avez regardé ce qui se passait et vous saviez au fond qu’ils avaient du mal à y arriver. C’était juste déchirant.

“Certaines personnes ont été très courageuses et les services d’urgence ont été incroyables.”