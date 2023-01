Une école secrète à Kaboul donne aux filles afghanes des outils psychologiques pour faire face aux talibans

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Le gouvernement au pouvoir en Afghanistan, les talibans, n’autorise pas les jeunes filles à poursuivre leurs études au-delà de la 6e année. Mais une enseignante de la capitale, Kaboul, enseigne à ses élèves comment faire face à la tyrannie – dans une école secrète.

Sahar, dont le nom de famille CBC News ne divulgue pas pour sa sécurité, est différente de ses collègues qui enseignent aux filles les mathématiques, les sciences et la géographie. Dans sa classe, ils étudient la psychologie et participent à des séances de counseling de groupe.

“Je leur enseigne quelques techniques sur la façon de contrôler leur vie”, a déclaré Sahar Rien n’est étranger hôte Tamara Khandaker.

À l’université, Sahar a étudié la psychologie de l’éducation. Mais lorsque les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan en 2021, sa vie a complètement changé. Elle a perdu son emploi et de nombreux amis ont fui le pays ou ont été détenus.

C’est alors qu’elle a découvert la théorie du choix, qui fait partie du modèle de thérapie de la réalité du psychiatre américain Dr William Glasser de 1965.

La thérapie par la réalité est une forme de conseil qui considère les comportements comme des choix. Ces choix sont des tentatives pour satisfaire cinq besoins humains fondamentaux : la survie ; liberté; amusement; Puissance; et l’amour et l’appartenance.

“Cette théorie m’a aidée à redevenir heureuse”, a déclaré Sahar. “Alors j’ai pensé que c’était une façon très… positive et bonne d’aider ces filles, parce qu’on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer la société. On ne peut pas changer ce qui est à l’extérieur, mais on peut changer notre état d’esprit.”

Risques liés à la gestion d’une école secrète

Il y a 75 à 80 filles dans la classe de Sahar, toutes entre la 6e et la 12e année, et une fois par semaine, elles s’assoient sur un tapis pour apprendre à apaiser leur esprit.

Ils défient l’interdiction des talibans sur leur éducation en fréquentant discrètement l’école secrète, à l’intérieur d’une maison dans un quartier résidentiel favorable. Par mesure de précaution, les filles n’apportent même pas leur matériel : ni livres, ni stylos, ni papier.

Un dessin réalisé lors d’un cours de psychologie dans une école secrète pour jeunes filles à Kaboul, en Afghanistan. (Crédit photo non autorisé)

Si le gouvernement découvrait l’école et prouvait que ces cours avaient lieu, toutes les personnes impliquées risqueraient d’être détenues.

Malgré ses craintes, Sahar offre à ses élèves un mentorat et un soutien émotionnel.

Charge financière pour les familles

Le stress psychologique de ces étudiants est aigu. Sahar a déclaré qu’un de ses élèves n’avait pas assez de nourriture à la maison pour nourrir sa famille. Cela a causé tellement de douleur à la fille qu’elle a envisagé le suicide.

“‘La seule raison pour laquelle je ne me suis pas suicidé [was] que vous m’avez dit que si j’avais des problèmes, je pouvais venir vous en faire part “, se souvient Sahar, son élève en disant.

L’enseignante a encouragé son élève à poser des questions et à chercher des alternatives. Après quelques semaines, elle a vu que l’élève se sentait mieux.

“Elle a compris qu’elle ne peut pas mettre fin à la pauvreté. Elle ne peut pas faire du pain quelque part. Ni [can I] apportez-lui ça…. Mais au moins [with] ces techniques… elle a pu nouer de bonnes relations avec sa mère, avec sa sœur, avec son père.”

La nourriture est difficile à trouver en Afghanistan depuis la résurgence des talibans. Les États-Unis et leurs alliés ont suspendu le financement et l’aide au pays, sur lesquels la population comptait depuis des années, en raison des politiques internationales concernant l’interaction avec les talibans.

Les sanctions économiques visent à punir le groupe pour son traitement des femmes et des filles, mais l’ensemble de la population afghane est confrontée à une grave crise humanitaire.

Un élève du cours de psychologie de Sahar lui a offert ce dessin. (Crédit photo non autorisé)

“Imposer davantage de sanctions à l’Afghanistan ne fera que nuire à la nation”, a déclaré Sahar.

24 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire: Croix-Rouge

Dans une interview accordée à l’Associated Press en novembre, Martin Schuepp, un haut responsable du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré que la moitié de la population afghane – soit 24 millions de personnes – a besoin d’aide humanitaire. Il a ajouté que davantage d’Afghans lutteront pour leur survie alors que les conditions de vie se détérioreront dans les mois à venir.

Obaidullah Baheer, maître de conférences à l’Université américaine d’Afghanistan, a déclaré Rien n’est étranger que la communauté internationale peut exercer un effet de levier si elle rencontre les talibans et renforce la confiance.

“Les politiques de la communauté internationale ne se sont pas souciées des Afghans coincés au milieu”, a déclaré Baheer à propos de l’impact des sanctions occidentales. “Oui, bien sûr, ils volent de l’argent pour aider à empêcher la chute libre de la monnaie afghane et de l’économie, mais ensuite [the Taliban are] détenant des réserves de plusieurs milliards de dollars. »

“Les talibans sont également à blâmer, car leurs politiques ont conduit à plus de distance et d’engagement, plus d’isolement”, a déclaré Baheer. “C’est juste un cercle vicieux.”

En attendant, Sahar continue de donner ses cours de psychologie pour aider les filles à faire face aux difficultés, malgré la peur d’être découvertes.

“Nous avons peur et peur de la situation, mais nous vivons avec nos valeurs”, a déclaré Sahar. “Et quand vous vivez avec vos valeurs, vous devez accepter qu’il y aura des conséquences.”

