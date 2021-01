Une école privée d’élite a rebaptisé Clive of India House en raison des liens du chef militaire avec le colonialisme et l’Empire.

Robert Clive était un chef militaire notoirement riche au 18ème siècle et a fréquenté la Merchant Taylor’s School for Boys dans le Hertfordshire pendant un an avant d’être expulsé pour combat.

Clive, de bas-né, est devenu commis à la Compagnie des Indes orientales avant de se hisser à un poste élevé au sein de l’armée britannique, a rapporté The Telegraph.

Le directeur de l’école, Simon Everson, a écrit une lettre à ses vieux garçons: «Robert Clive a toujours été une figure controversée.

La maison portera plutôt le nom de l’ancien élève et joueur de cricket de Surrey John Rafael (photo), qui a été plafonné à jouer au rugby pour l’Angleterre et est décédé plus tard en héros de guerre en 1917.

«Ses actions en Inde ont été les fondements de l’empire, mais ont également été remises en question par ses propres contemporains. A partir de ce moment, Clive House sera renommé.

Le nom sera changé après une consultation avec les élèves précédents et actuels de l’école à 20 000 £ par an.

Mais la décision a été critiquée par les historiens. Le professeur Robert Tombs, un historien de Cambridge, a déclaré qu’il y avait une «attitude lâche et insensée envers l’Empire britannique par de nombreuses institutions publiques».

Et l’ancien élève et ancien député conservateur, Lord Robathen, a déclaré que les chefs d’école devraient avoir honte d’avoir « annulé » Clive.

Clive a rejoint la Compagnie des Indes orientales en 1743 et a tenté de se suicider avant de vaincre les forces moghole – permettant l’expansion britannique au Bengale.

Il a été accusé de pillage de la population et d’avoir provoqué la famine par mauvaise gestion. Ses propres contemporains l’ont évité et à un moment donné, il a fait face à des accusations de corruption, qui ont ensuite été abandonnées.

Il se serait suicidé à l’âge de 49 ans.