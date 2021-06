Une école privée de Delhi s’associe à une ONG pour transformer les salles de classe en établissement de soins Covid

Une école privée de Delhi a transformé plusieurs de ses salles de classe en salles de soins Covid pour les guerriers covid, les fonctionnaires et leurs familles, alors même que les cas de virus continuent de voir un déclin progressif dans la capitale nationale après une deuxième vague dévastatrice. L’école GD Goenka de Delhi à Vasant Kunj a transformé les salles de classe de son aile junior en centres de soins Covid avec l’aide d’une ONG Sewa Bharti, qui gère principalement les opérations de soins covid. L’école a fourni des chambres entièrement climatisées, une infirmerie, de l’eau, un service de sécurité à plein temps ainsi qu’une ambulance et un chauffeur pour aider à transporter les patients.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Nipun Goenka, MD, groupe GD Goenka a déclaré: «Cette installation pourrait être utilisée par les travailleurs de première ligne et leurs familles qui ont été infectés par COVID-19.

Delhi | L’école GD Goenka de Vasant Kunj, en association avec une fondation, a transformé les salles de classe en Covid Care Center. pic.twitter.com/L6pIgqgKaC – ANI (@ANI) 31 mai 2021

Goenka a également ajouté que les chambres sont également équipées de concentrateurs d’oxygène pour chaque lit et qu’une plus grande préférence sera donnée aux travailleurs de première ligne et à leurs familles qui présentent des symptômes bénins de Covid-19.

«Nous remercions les travailleurs de première ligne pour leurs efforts inlassables dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui fait rage. Pour lutter contre cette pandémie, les travailleurs de première ligne travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se mettant ainsi leur famille et eux-mêmes en danger dans l’exercice de leurs fonctions « , a déclaré Goenka à l’ANI. .

GD Goenka n’est pas la première école à convertir des salles de classe en centres de soins Covid. Auparavant, Mount Carmel Schools, Dwarka a été convertie en soins COVID avec la fourniture de 100 lits d’oxygène. Le doyen des écoles Mount Carmel, Dwarka, Michael Williams a converti son école en établissement de soins Covid et l’a nommée d’après son père VK Williams qui a perdu sa bataille contre Covid-19.

Depuis l’épidémie de pandémie à Delhi, les écoles publiques ont été converties en centres d’isolement ou de quarantaine pour les patients Covid-19, mais aucune école privée n’avait auparavant ouvert ses locaux pour les soins covid à New Delhi.

