Une école primaire offre un abri aux évacués d’Hélène dans le comté de Yancey

Une école primaire de l’ouest de la Caroline du Nord a été transformée en refuge pour les survivants d’Hélène. Il est installé dans le comté de Yancey, durement touché, et offre un logement temporaire à ceux qui n’en ont plus.

« En réalité, l’école entière fait désormais partie du refuge », a déclaré Heather Cox, directrice par intérim de l’école primaire Blue Ridge.

Autrefois utilisées à des fins d’apprentissage, les salles de classe abritent désormais des fournitures vitales et offrent un abri.

« Ce module ici est médical », a déclaré Cox.

« Et qu’est-ce que c’était? » » a demandé Hannah Goetz de Channel 9.

«C’était notre module de première année. Les autres dorment pour les équipes de jour et de nuit pour la Croix-Rouge », a-t-elle déclaré.

Le gymnase de l’école est également différent. Des lits de camp bordent les murs et les gradins sont désormais des tables de nuit. Vous n’entendrez pas les enfants jouer sur le terrain de basket. En fait, vous n’entendrez pas grand-chose, à l’exception de conversations comme celle que Goetz a eue avec un évacué.

Oakland Bryant déjeunait au pied de son lit lorsque Goetz l’a rencontré.

« Je suis né et j’ai grandi ici », a-t-il déclaré.

Il y a trois semaines, avant qu’Hélène ne le frappe, il était sain et sauf dans sa maison du comté de Yancey. Mais cela a changé rapidement.

« Cela a emporté notre route de montagne jusqu’à la rivière qui en sort », a déclaré Bryant. « Tout ce que vous pouvez voir, c’est une rivière ici devant moi. J’ai perdu un de nos voisins.

Aujourd’hui, la maison est le gymnase de l’école primaire Blue Ridge.

« Je ne sais même pas si nous pouvons y entrer ou non », a-t-il déclaré à Goetz, ajoutant : « Ils nous ont évacués avec un hélicoptère ».

Une équipe de secours a transporté Bryant hors de chez lui dans son fauteuil roulant. Ils l’ont emmené à travers les eaux tumultueuses et l’ont transporté par avion vers un lieu sûr. Il n’avait ni le temps ni la place pour emporter quoi que ce soit avec lui.

« Y a-t-il quelque chose que vous espérez avoir à votre retour ? » » demanda Götz.

« Les photos de ma femme et celles de mes petits-enfants – j’ai six petites-filles », a déclaré Bryant.

Ne sachant pas ce qui reste de sa maison ni ce qui va suivre, lui, comme tant d’autres, trouve en quelque sorte un moyen d’être reconnaissant.

« Vous avez un endroit où vous allonger, de la nourriture à manger, donc tout va bien », a déclaré Bryant. « Tu sais, je ne peux pas me plaindre. »

« Ouais, c’est dur. Mais il faut prendre les choses comme elles viennent », a-t-il ajouté.

Il reçoit l’aide de personnes comme le principal Cox, qui aide désormais la Croix-Rouge à gérer le refuge.

«C’est très humiliant», a-t-elle déclaré. « J’ai grandi ici. C’est ma communauté.

Cox a fait du porte-à-porte après la tempête pour vérifier tous les étudiants dont elle n’avait pas eu de nouvelles.

« Les voir était tellement génial. Mais vu la destruction que nous subissons dans le comté, c’est vraiment difficile », a-t-elle déclaré.

Tout comme Bryant, Cox essaie de voir le bon dans tout le mauvais.

« Voir l’amour de tous les autres, et juste cette grâce et ce » don « , cela n’enlève ni n’annule tout le mal », a-t-elle déclaré. «C’est juste que ça rend les choses un peu meilleures, cependant. Cela l’aide juste un peu plus.

