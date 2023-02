Une école primaire de Vancouver va jeter le nom d’un seigneur lié à la guerre des Boers et à d’autres atrocités

Les membres du conseil scolaire de Vancouver ont voté à l’unanimité en faveur du changement de nom de Lord Roberts Elementary dans le quartier West End de la ville.

En proposant la motion, la conseillère Lois Chan-Pedley a déclaré lors de la réunion du conseil lundi soir que “les preuves sont claires qu’il est temps de donner un nouveau nom à l’école”.

Le comité consultatif des parents de l’école demande le changement de nom depuis 2019 après avoir exploré les antécédents de l’homonyme de l’école, Lord Frederick Roberts, qui a dirigé les forces britanniques pendant la guerre des Boers en Afrique australe.

Roberts était considéré comme l’un des commandants militaires britanniques les plus performants en 1901 lorsque l’école a été construite, mais les critiques rejettent maintenant ses méthodes qui comprenaient l’utilisation de camps de concentration pendant la guerre et le ciblage des populations autochtones pendant que Roberts servait en Inde et en Afghanistan.

En soutenant la motion visant à explorer un nouveau nom, la conseillère Janet Fraser a remercié les parents et le personnel de l’école d’avoir créé une biographie détaillée de Roberts.

Elle dit que l’information a été déterminante pour comprendre pourquoi “son nom et son héritage ne reflètent pas où nous en sommes dans le district scolaire en 2023”.

Le conseil scolaire de Vancouver a lancé une nouvelle politique administrative en 2022 qui permet de renommer une école ou un autre établissement du conseil dans plusieurs circonstances, y compris à la demande de la communauté.

La politique exige maintenant la formation d’un comité de changement de nom communautaire qui doit présenter un rapport final au conseil pour sa décision, bien qu’aucun échéancier ne soit lié aux travaux.

Plusieurs autres écoles de Vancouver ont été renommées récemment, mais Lord Roberts est le premier à utiliser la politique officiellement codifiée.

“J’ai vraiment hâte de voir ce processus se dérouler”, a déclaré Chan-Pedley aux administrateurs juste avant le vote unanime en faveur du changement.

