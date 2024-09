Une école primaire de New Britain mise en quarantaine en raison d’un appel téléphonique menaçant

Plus tôt dans la journée, le lundi 23 septembre 2024, l’administration de l’école élémentaire Vance a lancé un confinement à la suite d’un appel téléphonique menaçant passé au bureau principal. L’administration scolaire a rapidement contacté le service de police de New Britain et l’équipe de sécurité du CSDNB.

Des événements comme celui d’aujourd’hui suscitent de profondes inquiétudes dans toute notre communauté scolaire. La sécurité de nos élèves et de notre personnel est notre priorité absolue, et je tiens à exprimer ma gratitude à notre équipe de sécurité et au service de police de New Britain pour leur réponse rapide et professionnelle. Ils continuent de prendre ces situations avec le plus grand sérieux. Après une enquête approfondie, le service de police de New Britain n’a constaté aucune menace pour l’école élémentaire Vance.

Nous devons toutefois reconnaître les conséquences néfastes de ces incidents répétés sur nos élèves, notre personnel et nos familles. La perturbation de l’apprentissage, conjuguée à l’anxiété accrue causée par ces incidents et les mesures de confinement, est inacceptable.

Nos enfants méritent de se sentir en sécurité à l’école, et ces incidents doivent cesser. Ce n’est pas seulement un problème ici à New Britain, mais dans tous les États-Unis. L’éducation et le bien-être de nos enfants sont perturbés par des circonstances qui ne devraient jamais devenir une routine. Il est impératif que nous travaillions en tant que communauté, État et nation pour nous attaquer aux causes profondes et mettre un terme à ces menaces pour nos écoles.

Nous restons déterminés à offrir un environnement d’apprentissage sûr à chaque élève et nous continuerons de revoir et d’améliorer nos protocoles de sécurité en partenariat avec les forces de l’ordre locales. J’encourage un dialogue ouvert et une collaboration alors que nous travaillons ensemble pour protéger nos écoles et l’avenir de nos enfants.

Par mesure de précaution, les élèves, le personnel et les familles pourraient à nouveau constater une présence policière accrue dans les écoles du CSDNB demain. Encore une fois, nous remercions le chef du NBPD Marino et tout son personnel pour leur partenariat et leur leadership continus.

Merci pour votre soutien continu et votre vigilance.