Une école maternelle de la ville suédoise de Göteborg a reçu l’ordre de remplacer tout son conseil d’administration ou de fermer ses portes après que la police de sécurité a trouvé des liens entre son président fondateur et des extrémistes islamistes violents opérant dans le pays.

L’école, appelée Snodroppen («Snowflake»), aurait des liens avec le groupe controversé et secret, la School of Science, selon les médias.«S’ils ne remplacent en principe pas l’ensemble du conseil d’administration et le directeur, ils ne peuvent pas continuer à diriger l’entreprise», Amanda Larsson, du conseil préscolaire de Göteborg, a déclaré, citée par les médias suédois.

Les autorités locales exigent que l’école remplace tout son conseil scolaire ou risque d’être fermée au milieu des craintes qu’elle ait été infiltrée par des extrémistes violents qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale de la Suède ou qui pourraient tenter d’isoler les enfants de l’État laïque et de les radicaliser.

L’école « Snowflake » est dirigée par un mari et une femme depuis son ouverture en 2011, et les autorités craignent que, malgré sa démission officielle, l’homme continue de tirer les ficelles à l’école maternelle, utilisant ses ressources, peut-être à des fins néfastes.

«Nous estimons que l’homme n’a pas quitté l’entreprise et continue donc d’avoir un impact. Par exemple, il peut toujours utiliser la voiture de l’entreprise, ce qui montre une relation étroite avec le mandant actuel. » Larsson a ajouté à la suite d’une discussion avec la police de sécurité suédoise (Sapo).

Les autorités scolaires ont reçu un ultimatum pour trouver un nouveau directeur d’ici avril ou fermer, ce qui toucherait une trentaine d’enfants locaux. Le système scolaire suédois a été en proie à des problèmes d’infiltration extrémiste présumée dans ses rangs ces dernières années.

L’école Nya Kastet de la ville de Gävle a été fermée de force en raison de liens avec un réseau extrémiste dirigé par Abo Raad, un extrémiste qui a été marqué pour être expulsé par les autorités. L’école maternelle Lar & Lek («Apprendre et jouer») a également été fermée pour des liens avec le groupe controversé «Les musulmans unis de Suède».

«Nous considérons cela comme un vaste phénomène et un problème à long terme et tous les environnements extrémistes pro-violence pourraient profiter de cette opportunité» A déclaré Johan Olsson, chef des opérations de Sapo. Sapo estime qu’il y a eu une augmentation de 200 à environ 2000 islamistes opérant dans le pays au cours de la dernière décennie.

