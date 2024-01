Une école israélienne rassemble des étudiants arabes et juifs : NPR

basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

JERUSALEM — Lorsque la cloche sonne à l’école Main dans la main de Jérusalem, vous entendez quelque chose qui n’est pas courant en Israël : le son des voix de jeunes s’élevant ensemble dans des rires et des conversations en hébreu et en arabe.

La société israélienne est largement ségréguée. Il n’existe aucune loi rendant officiellement obligatoire la ségrégation, mais la séparation des Juifs et des Arabes – qui représentent 20 % de la population israélienne – commence généralement à un jeune âge, avec des systèmes scolaires séparés.

La séparation commence dès la maternelle, lorsque les enfants juifs et arabes sont envoyés dans des écoles différentes et connaissent des « filières » ou des systèmes éducatifs complètement séparés.

“Les Arabes vont dans les écoles arabes de leurs quartiers et les Juifs vont dans les écoles juives des régions où ils vivent”, explique Nour Younis, responsable des événements pour Hand in Hand.

Younis, qui est Palestinien, affirme que la langue arabe et la culture arabe sont également pour la plupart absentes de la sphère publique en Israël, de sorte que les Arabes ont tendance à rester dans leurs propres cercles.

Il existe des espaces partagés comme les hôpitaux et les banques, mais Younis affirme que cela ne signifie pas que les gens ont de véritables liens. Elle a fait sa première connaissance juive à 19 ans, à l’université.



“Nous grandissons avec des stéréotypes sur les autres”, dit-elle. “Vous savez, ‘C’est l’ennemi, c’est ça, nous ne savons rien les uns des autres.’ Et lors de la première confrontation, parfois on ne sait même plus comment se parler quand on arrive à un certain âge. »

Certains Israéliens pensent que la séparation conduit à la division et la perpétue. Et mettre fin à des décennies de conflit nécessitera une connaissance et une compréhension accrues entre Juifs et Arabes, grâce au mélange.

C’est le concept de Hand in Hand, fondé en 1998 par un groupe de parents désireux de faire grandir leurs enfants différemment. Ce qui a commencé comme deux classes de maternelle à Jérusalem et en Galilée est maintenant devenu six campus dans tout le pays, avec quelque 2 000 élèves.

L’objectif final de l’école est de créer une cinquième filière d’enseignement au sein du système scolaire israélien. Aujourd’hui, il existe quatre options : les écoles arabes et trois filières juives – laïque, religieuse et ultra-orthodoxe.

Hand in Hand fait partie du système public, mais est également partiellement financé par des dons privés et les frais de scolarité des étudiants pour soutenir le programme multiculturel de l’école, qui comprend des cours bilingues et la présence d’un organisateur communautaire qui travaille en étroite collaboration avec les parents.

Les étudiants des campus Hand in Hand sont à environ 60 % arabes et 40 % juifs. Il existe une liste d’attente d’enfants arabes qui souhaiteraient y assister.



“Les étudiants viennent ici tous les jours pour faire connaissance dès leur plus jeune âge”, explique Efrat Meyer, directeur juif de l’école de Jérusalem.

Meyer dit que Hand in Hand crée une réalité différente.

“Au début”, dit-elle, “ils apprennent des connaissances très basiques les uns sur les autres. Et à mesure qu’ils grandissent, cela devient une compréhension plus profonde des différentes vies que nous vivons ici, des différents récits que nous avons.”

Parmi les diplômés de Hand in Hand se trouvent des avocats et des défenseurs de la paix qui luttent pour la justice et l’intégration dans tout Israël.

“Nous pratiquons l’empathie et la compréhension et nous pratiquons le partage de nos sentiments et de notre identité”, explique Meyer. “Pas séparément, mais ensemble.”



Le directeur affirme que cela a été difficile depuis les attaques du 7 octobre menées par le Hamas, qui, selon Israël, ont tué 1 200 personnes, et la guerre en cours qui, selon les autorités sanitaires de Gaza, a tué plus de 25 000 Palestiniens. Mais Meyer dit que les enseignants et les étudiants pratiquent depuis tant d’années qu’ils ont développé des muscles différents de ceux du reste de la société israélienne.

Hand in Hand est l’une des seules écoles bilingues arabe-hébreu en Israël. Les responsables de l’école affirment que 90 % des Arabes israéliens parlent l’hébreu, mais seulement 6 % environ des Juifs israéliens parlent l’arabe.

Les étudiants peuvent étudier l’arabe au collège et au lycée dans les écoles juives d’Israël, mais Younis affirme que ce n’est pas obligatoire. Et même s’ils l’étudient, l’arabe enseigné en Israël est formel, et non l’arabe parlé des Palestiniens, qu’elle qualifie de « comme une langue complètement différente ».

Les cours de Hand in Hand sont dispensés dans les deux langues par deux locuteurs natifs dans chaque classe. Les professeurs ne dupliquent pas les cours, mais se complètent, disent les administrateurs.

Engie Wattad, directeur adjoint palestinien de Hand in Hand, et Meyer sont des collègues et amis de longue date. Depuis le 7 octobre, dit Wattad, cette école est devenue une rare oasis de liberté pour les Palestiniens qui disent qu’ils peuvent être harcelés ou pire encore s’ils expriment leur angoisse face à la guerre.

Israël se concentre largement sur le sort de ses otages, de ses soldats et sur la douleur de l’attaque du 7 octobre. Et les médias israéliens ne montrent pas les images de destruction et de mort à Gaza que voit une grande partie du monde.

“Pour nos étudiants, c’est un endroit sûr, un environnement sûr”, déclare Wattad. “Ils sentent ici qu’ils ont la liberté d’expression. Qu’ils n’ont pas peur de dire ce qu’ils ressentent. Ils n’ont pas peur de partager leur chagrin. Parce qu’ils ont été élevés sur ces valeurs de respect mutuel et de pouvoir pour retenir le chagrin de l’autre.

Pourtant, Hand In Hand reste en état d’alerte. Il a été ciblé dans le passé. En 2014, trois hommes juifs ont été reconnus coupables d’un incendie criminel dans l’école. Ils ont également peint à la bombe des messages racistes sur les murs des écoles, tels que « Il n’y a pas de coexistence avec le cancer » et « Mort aux Arabes ».

Daniel De Shalit, professeur d’éducation civique à Hand in Hand, affirme que l’histoire à double récit est enseignée ici. “Cela signifie apprendre les conflits non pas d’un seul point de vue, mais de plusieurs points de vue”, dit-il. “Pour voir comment les mêmes événements peuvent donner lieu à des histoires différentes, et comment chaque camp peut être absolument sûr qu’il est le seul.”