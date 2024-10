LAKE FOREST, Californie — Sous les acclamations et les applaudissements des enfants portant des combinaisons spatiales et des T-shirts étoilés, un arbre hors du commun a été planté en Californie.

Le soi-disant « arbre lunaire » – cultivé avec des graines qui volaient autour de la lune – a été transporté dans un chariot accompagné de plusieurs élèves portant des pelles pour aider à creuser sa nouvelle maison à l’école primaire Santiago STEAM Magnet à Lake Forest.

L’école, qui compte environ 500 élèves de la maternelle à la 12e année, faisait partie des personnes sélectionnées pour recevoir un semis d’un séquoia géant cultivé avec des graines transportées par la mission Artemis I de la NASA en 2022.

« C’est un peu fou », a déclaré Emily Aguesse, une élève de sixième qui a participé lundi à la cérémonie d’accueil de l’arbre. « J’ai toujours voulu aller dans l’espace mais cela me motive encore plus. »

C’est la deuxième fois que la NASA envoie des graines dans l’espace et les rapporte pour les planter. Un astronaute de la mission Apollo 14 en 1971, ancien fumiste du Service forestier des États-Unis, transportait des graines qui ont ensuite été cultivées pour former la première génération d’arbres lunaires, qui ont été plantés dans des États allant de l’Alabama à Washington.

Alors qu’un grand nombre de ces plants ont été distribués aux monuments nationaux, ce dernier lot a été donné aux écoles et aux musées pour promouvoir l’éducation scientifique et la conservation et aider à ramener l’espace sur Terre, a déclaré Paul Propster, architecte en chef du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

« C’est plutôt cool et amusant de connecter la prochaine génération d’explorateurs », a déclaré Propster.

On ne sait pas si les voyages dans l’espace ont un effet sur la façon dont les plantes poussent et les scientifiques continuent d’étudier le sujet, a-t-il déclaré.

En 2022, la NASA et le Service forestier ont transporté près de 2 000 graines de cinq espèces d’arbres à bord du vaisseau spatial sans pilote Orion, qui s’est mis en orbite lunaire et a passé environ quatre semaines à voyager dans l’espace.

Une fois de retour sur Terre, les graines ont été cultivées pour donner naissance à de jeunes sycomores, sweetgums, sapins de Douglas, pins à encens et séquoias géants qui pouvaient être partagés avec le public via un processus de demande.

Près de 150 plants ont été distribués plus tôt cette année et un autre lot est attendu cet automne, ont indiqué des responsables de la NASA.

Santiago – une école magnétique axée sur les sciences et la technologie – a planté son arbre dans un jardin extérieur sur le thème de l’espace, décoré de pierres colorées peintes par les étudiants. L’association des parents et des enseignants de l’école demandera à des bénévoles de la communauté de s’occuper du Moon Tree, dont la circonférence et la stature devraient croître pendant des décennies au milieu d’un bosquet d’eucalyptus qui ombrage le campus du sud de la Californie.

Des cordes colorées ont été posées en cercles sur le sol pour montrer aux élèves quelle taille l’arbre pourrait atteindre dans 50 ans – et 500 ans.

« Cet arbre grandira avec les enfants », a déclaré Liz Gibson, qui a trois enfants à l’école et qui a présidé la cérémonie du Moon Tree de la NASA.