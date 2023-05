Une école du Missouri suspend un élève noir lorsque l’enseignant utilise n-word

Même lorsque nous sommes victimes de racisme, nous sommes en quelque sorte toujours fautifs…

Selon un LATimes rapport, une élève noire de 15 ans de la Glendale High School de Springfield, dans le Missouri, nommée Mary Walton, a été suspendue pour avoir fait exploser son professeur pour avoir utilisé plusieurs fois le mot n. Walton a sorti son téléphone portable et a enregistré son professeur de mathématiques alors qu’il participait à une conversation que certains de ses élèves noirs avaient eue dans laquelle le mot n était utilisé. Cet homme encore à identifier, dans tout son privilège pâteux, a jugé approprié de défier les jeunes sur leur utilisation du mot comme s’il avait son mot à dire en la matière.

L’enseignant a utilisé le mot quatre fois tout en exigeant de savoir pourquoi les Noirs l’utilisent. Autant dire que la vidéo est désormais SUPER virale…

L’enseignante n’est plus employée par le district scolaire, cependant, Mary Walton a été suspendue pendant trois jours pour avoir utilisé son téléphone portable en classe. Lorsque Mary est retournée à l’école, elle est arrivée aux côtés d’une avocate nommée Natalie Hull qui conteste les mesures disciplinaires de l’école. Que l’école le dise, Mary a enfreint la politique lorsqu’elle a enregistré la vidéo en classe. Cela ne pouvait pas avoir moins de sens. L’enseignant ne serait probablement pas renvoyé si la vidéo n’avait jamais existé si clairement que le témoignage de Mary était important. Au-delà de cela, et si un crime avait lieu ? Et si un élève enregistrait un enseignant agressant un élève ou pire ? Cet élève serait-il également puni ? Si la réponse est « oui », renvoyez tous les administrateurs du district et recommencez. Mary et sa mère veulent que la suspension soit effacée de son dossier.

« Nous espérons que le district scolaire changera de position en refusant d’annuler la suspension et lui présentera des excuses », a déclaré Hull. « Nous espérons que le district scolaire … saisira cette occasion pour montrer à ses élèves comment reconnaître quand ils ont fait une erreur et comment s’en excuser », a déclaré Hull. « Il n’y a absolument aucune gêne à cela. Admettez que vous vous êtes trompé, excusez-vous, et cela peut aider à améliorer les choses à long terme.

On va garder un œil sur celui-ci…