Un collège de Purvis, dans le Mississippi, est sous le feu des critiques après que des étudiants ont été invités à écrire une lettre du point de vue d’un esclave de plantation, la mission étant condamnée comme «blessante» et «sourde» par des militants locaux.

Dans le cadre d’un projet de classe, les élèves de huitième année de Purvis Middle School ont été invités à «Faites comme si vous étiez un esclave travaillant dans une plantation du Mississippi» et d’imaginer leur vie quotidienne, leur voyage aux États-Unis et le type de travail qu’ils ont été forcés d’accomplir, entre autres. Mais une photo de la mission faisant le tour sur Twitter mercredi a suscité l’indignation de certains habitants, insistant sur le fait que le projet de lettre a fait la lumière sur les horreurs de l’esclavage des biens.

« C’est juste une autre façon dont le Mississippi essaie de blanchir son histoire, » Reginald Virgil, président du chapitre du Mississippi pour Black Lives Matter, a déclaré au Daily Beast, qui a d’abord rapporté l’histoire. Il a également critiqué l’utilisation du terme « travailler, » suggérant que cela minimisait le fait que les esclaves du travail forcé durent.

Un autre représentant de la succursale BLM locale, Jeremy Marquell Bridges, a été déconcerté par la mission, déclarant «Je ne sais pas comment une personne logique enseigne cela. Aimer [how] quelqu’un qui allait à l’école pour enseigner aux enfants pouvait penser que cet exercice était utile de quelque manière que ce soit. Ce n’est pas utile, c’est blessant.

Alors que l’école elle-même et le district scolaire local sont jusqu’à présent restés muets sur le projet hot-button, le directeur Frank Bunnell a envoyé des excuses par courrier électronique aux parents, dont une copie a été obtenue par le Daily Beast. Dans ce document, Bunnell s’est excusé pour « Quelque chose comme ça se passe sous ma surveillance, » mais a maintenu que la photo de la mission circulant en ligne avait été dépouillée de son contexte.

«Une personne pouvait lire uniquement le devoir et dessiner une vision très irréaliste des véritables tragédies qui se sont produites. Ce n’était pas prévu, » a écrit le directeur. «Cependant, l’intention n’excuse rien. Il n’y a aucune excuse pour minimiser une pratique qui (même après avoir été abolie) entraîne des lois injustes, des pratiques économiques injustes, un traitement inhumain et la suppression d’un peuple.

Le mea culpa n’a pas fait grand-chose pour atténuer les critiques, car les internautes ont également empilé sur la condamnation, l’un faisant valoir que la cession promouvait le mythe de la «Heureux esclave noir.»

«Un voyage en Amérique? «TÂCHES AU QUOTIDIEN?! Temps libre quand vous ne travaillez pas ?? Pour l’amour de f ** ks! Ils donnent l’impression qu’ils ont immigré ici et ont eu un 9 à 5 pépères!un autre utilisateur a écrit.

Encore un autre observateur a noté que la mission semble avoir été adaptée d’un «Fondamentaliste chrétien» manuel qui demandait aux élèves d’écrire presque à l’identique « Lettres d’esclave. » Dans l’original, cependant, les classes ont également été faites pour « Expliquez comment votre famille traite bien vos esclaves » afin de réfuter «Un parent ou un ami du Nord qui pense que tous les esclaves sont maltraités et battus.» Malgré les similitudes apparentes, on ne sait pas si le manuel a inspiré le projet controversé de Purvis Middle School.

Sur la gauche se trouve l’activité mise en lumière par @BLivesMatterMS et citée dans le @thedailybeast histoire.

À droite, p. 179 de «Omnibus III: Reformation to the Present», édité par Douglas Wilson et G. Tyler Fischer. Publié par Veritas Press en 2006 pic.twitter.com/QqqDy593Ea

– Rafal Konopka (@rafalkonopka) 3 mars 2021