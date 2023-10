Une école d’infirmières à trois salles du Madhya Pradesh expose un problème plus vaste

Alors même que le Bureau central d’investigation enquête sur plus de 600 écoles d’infirmières du Madhya Pradesh après avoir découvert que nombre de ces établissements fonctionnaient sans faculté ni infrastructure adéquates, NDTV a visité l’une de ces écoles dans la capitale de l’État et a constaté que ces affirmations étaient effectivement vraies.

Ce qui rend cette université si problématique, et symptomatique d’un problème beaucoup plus vaste, c’est qu’elle est dirigée par un ancien directeur de l’enseignement médical – la personne chargée de veiller à ce que ces établissements maintiennent les normes les plus élevées.

La reconnaissance de 19 de ces institutions a été annulée en août en raison d’allégations selon lesquelles des écoles d’infirmières « fantômes » seraient gérées dans l’État. Le mois suivant, la Haute Cour du Madhya Pradesh avait ordonné une enquête du CBI sur les 670 écoles d’infirmières enregistrées dans l’État en 2020-2021.

Collège ou maison ?

NDTV a visité l’Institut Savita des sciences de la santé dans la Data Colony de Bhopal et a découvert que le collège était géré sur un seul étage d’un immeuble résidentiel de trois étages. Le collège, dirigé par NM Srivastava – ancien directeur de l’enseignement médical du Madhya Pradesh – propose un baccalauréat en sciences infirmières ainsi qu’un diplôme.

En entrant dans le bâtiment, la première chose que l’on remarque est un papier collé au mur indiquant les numéros à appeler si personne du collège n’est présent. Le rez-de-chaussée et le deuxième étage abritent les résidents et le collège est géré uniquement par le premier étage.

Pour s’inscrire comme école d’infirmières, un établissement doit avoir une superficie de 23 000 pieds carrés, un certain nombre de professeurs, un mess, une bibliothèque et un hôpital de 100 lits. L’Institut Savita dispose d’un total de trois salles.

Ne trouvant personne dans le collège, lorsque NDTV a appelé l’un des numéros indiqués dans le journal, on nous a dit que deux de ces salles contenaient des laboratoires et qu’à un moment donné, l’institut était géré dans tout le bâtiment. La personne a également affirmé avoir eu un lien avec un hôpital pour s’entraîner, ce qui est contraire aux règles, si c’est vrai.

Étonnamment, le collège a été créé en 2015-2016 et au moins quatre promotions en ont été diplômées depuis, ce qui soulève des questions sur la formation reçue par certaines infirmières travaillant dans les hôpitaux. Le dernier lot a été intronisé en 2020 et aucun nouvel étudiant n’a été admis car il fait l’objet d’une enquête.

Un avenir en péril

Le dernier groupe d’étudiants du collège est en première année depuis trois ans car aucun examen n’a eu lieu. NDTV a assisté à une manifestation d’étudiants de l’Institut Savita et d’autres collèges similaires et a entendu des histoires déchirantes d’instituts jouant avec leur avenir.

Certains étudiants ont déclaré qu’un ou deux membres du corps professoral enseignaient dans pas moins de 15 collèges et que plusieurs collèges n’organisaient aucun examen depuis des années. Au cours de l’enquête de NDTV, nous avons découvert qu’un certain James Thomas enseigne dans 10 collèges à Bhopal, Gwalior et Jabalpur, et qu’il est directeur de certains collèges et professeur associé dans d’autres.

Deux autres membres du corps professoral, Kumari Leena et Vishnu Kumar Swarnakar, enseignent respectivement dans 18 et 15 collèges.

Certains étudiants ont déclaré avoir accepté des emplois dans des centres d’appels ou des pompes à essence pour joindre les deux bouts pendant qu’ils devaient attendre interminablement pour obtenir leur diplôme.

Ajay Rajak, étudiant en université d’infirmières, a déclaré : « Nous vivons en ville grâce à un loyer et à des prêts. Il y a beaucoup de pression s’il n’y a pas d’examen. Il s’agit d’un diplôme de quatre ans. Cela fait trois ans et le premier L’examen de l’année n’a toujours pas eu lieu.

Un autre étudiant, Himanshu Shekhar, a déclaré : « Le département de l’éducation doit promouvoir les étudiants de première et deuxième années et organiser les examens de troisième année. Jouer avec notre avenir ne fonctionnera pas.

Les agences d’enquête ont également constaté que de nombreuses universités n’ont pas de professeur, ne dispensent aucune formation et se contentent de délivrer des certificats aux étudiants, mettant également en péril le bien-être des patients.

Ce que les ministres ont dit

Lorsqu’on a interrogé le ministre de la Santé du Madhya Pradesh, Prabhuram Choudhary, sur ce que faisait le gouvernement pour garantir que la population de l’État dispose d’infirmières compétentes et qualifiées, il a répondu : « Nous travaillons constamment à améliorer les choses. Nous avons augmenté le recrutement de médecins, personnel infirmier et paramédical. »

Interrogé spécifiquement sur l’escroquerie à l’école d’infirmières, il a déclaré que l’affaire était en instance et qu’il ne serait pas approprié de la commenter.

Le ministre de l’Éducation médicale, Vishwas Sarang, a également déclaré que l’affaire était devant les tribunaux et qu’il ne serait pas juste de commenter.