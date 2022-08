Une école d’Hawaï nommée en l’honneur d’un dirigeant américain confond l’identité d’anciens élèves

HONOLULU (AP) – À Hawaï, une question courante est posée dans la langue pidgin des îles : “Où êtes-vous allé diplômé ?”

Savoir où quelqu’un est allé au lycée est depuis longtemps un marqueur d’identité important pour les résidents d’Hawaï et aide à connecter les gens dans les communautés très unies de l’État. C’est une affiliation qui va bien au-delà de l’enracinement d’une certaine équipe ou de rivalités interurbaines.

“C’est ainsi que vous comprenez votre place à Hawaï et votre appartenance”, a déclaré Ty P. Kāwika Tengan, professeur aux départements d’études ethniques et d’anthropologie de l’Université d’Hawaï à Manoa. “Il raconte toutes ces histoires sur la race, la classe et d’autres choses qui sont en quelque sorte sous-entendues par l’école et les communautés que vous imaginez y aller.”

Mais pour certains, répondre à cette question se complique lorsque l’école porte le nom du président William McKinley, que de nombreux Hawaïens dédaignent pour son rôle dans l’annexion du royaume hawaïen aux États-Unis. Et maintenant, une proposition de changer le nom du lycée McKinley d’Honolulu a fortement divisé les diplômés, souvent selon des lignes générationnelles.

Sautia Tanoa, diplômée de 2005, a déclaré que changer le nom en Honolulu High – le nom que l’école portait avant d’être changé en McKinley en 1907 – est approprié et contribuerait à raviver sa fierté envers l’école.

“Au fur et à mesure que je grandissais et que je me familiarisais avec l’histoire … tous ces noms qui ont été choisis ou célébrés étaient ceux-là mêmes qui ont pris le dessus sur l’endroit”, a-t-il déclaré. “Dans le sens de la justice historique, si je peux être l’une des nombreuses voix demandant à restaurer le nom, je peux être un peu plus fier de faire partie de l’effort et de faire également partie de cette école.”

Mais même parler de changer le nom de l’école fait pleurer Suzanne Chun Oakland, diplômée de 1979.

“C’était comme me poignarder au cœur”, a déclaré l’ancien législateur de l’État en entendant parler de l’effort. “C’est comme entrer dans votre famille et dire que vous devez changer votre nom de famille.”

Le débat survient au milieu d’un mouvement croissant à travers les îles pour restaurer les noms de lieux hawaïens traditionnels afin d’honorer et de respecter la culture et l’histoire hawaïennes autochtones.

Ce qui était autrefois connu sous le nom de Barbers Point dans l’ouest d’Oahu est maintenant Kalaeloa. À Kauai, le parc historique d’État de Fort Elisabeth a été renommé Pa’ula’ula. Iconic Diamond Head s’appelle de plus en plus Leahi et certaines personnes préfèrent dire Puuloa au lieu de Pearl Harbor.

Le mouvement de retour aux noms traditionnels s’étend au-delà d’Hawaï, avec des efforts en cours à travers les États-Unis. L’un des changements de nom les plus médiatisés a également impliqué McKinley : la plus haute montagne d’Amérique du Nord, qui a été nommée d’après l’ancien président pendant plus d’un siècle, a retrouvé son ancien nom, Denali, en 2015 pour honorer les autochtones de l’Alaska.

Mais l’attachement que beaucoup à Hawaï ressentent envers leur lycée s’avère être une pierre d’achoppement improbable dans la quête croissante d’authenticité dans les îles, où certaines écoles publiques portent le nom de leur emplacement et certaines portent le nom de personnes, y compris les hommes d’affaires qui ont dominé pendant le passé des plantations de canne à sucre d’Hawaï.

À moins de 3,2 kilomètres de McKinley High, Central Middle School a changé son nom en Princess Ruth Ke’elikōlani Middle School – un changement qui, selon certains, était facile car “Où vous êtes allé diplômé” fait toujours référence au lycée.

Le syndicat des enseignants des écoles publiques de l’État d’Hawaï a soutenu le projet de changer le nom de McKinley High.

Le “nom de l’école glorifie un homme qui a illégalement annexé un pays contre la volonté de sa reine et de son peuple”, a écrit le syndicat l’année dernière, exhortant les membres à soutenir une résolution législative sur la question.

La résolution a été bloquée lors de la dernière session législative, tout comme un autre appel à la restauration de la communauté de Big Island de Captain Cook à son nom d’origine de Kaawaloa.

“Je pense que nous sommes dans cette période où les gens commencent vraiment à reconnaître les changements qui doivent être apportés, les méfaits historiques qui ont été commis envers les peuples autochtones et autochtones, et l’importance de restaurer les noms de lieux”, a déclaré l’État. Rep. Jeanne Kapela, qui a présenté les résolutions de changement de nom.

Kapela a déclaré qu’elle comprenait que les gens puissent résister au changement de nom des lieux auxquels ils se sentent connectés.

“J’ai ma propre affinité avec ma propre alma mater, mais la réalité est que peu importe le nom de l’école, cette école se trouve à un endroit”, a déclaré Kapela, diplômé de l’école secondaire de Konawaena, ce qui signifie le centre de Kona, où c’est situé. « C’est la communauté qui nous a construits. Et cette communauté est basée sur un nom de lieu. Afin d’honorer cette communauté, nous devons honorer l’endroit où elle se trouve.

En plaidant pour conserver le nom, le directeur de McKinley High, Ron Okamura, a également cité le lien entre l’identité et le lycée, affirmant que cela va “profondément dans la composition de qui nous sommes”.

“On nous demande souvent” D’où vous sortez votre diplôme? “et la réponse est toujours le nom de notre lycée”, a-t-il écrit dans un témoignage s’opposant au changement. “Il ne s’agit pas de savoir qui porte le nom de l’école, mais de la” marque “de la culture de l’école qui est attachée à cette école.”

Garder le nom garantit également que l’histoire est apprise et non effacée, a-t-il déclaré.

Les efforts pour changer le nom de l’école se poursuivent.

Hinaleimoana Wong-Kalu, une praticienne culturelle hawaïenne qui n’a pas fréquenté McKinley, a déclaré qu’il était insultant de garder un nom honorant un homme qui “n’était pas un ami des Hawaïens”.

“Ce serait une chose si vous disiez, débarrassez-vous de l’école”, a-t-elle déclaré. “Mais changer de nom, c’est parler de la dignité d’un peuple.”

L’importance de la question “Où êtes-vous allé diplômé” a ses racines dans la culture polynésienne, qui met l’accent sur le fait de savoir d’où vient quelqu’un, mais elle a également été cooptée par des colonisateurs étrangers qui sont devenus des habitants d’Hawaï, a-t-elle déclaré.

“Parce que quand vous dites, ‘Oh, d’où venez-vous’, ils ne peuvent pas revendiquer la terre elle-même parce qu’ils savent que ce n’est pas là que leur famille est originaire”, a déclaré Wong-Kalu. “Mais vous pouvez réclamer l’école.”

Nanette Kaiwi, une diplômée hawaïenne autochtone de la promotion de 1967, a déclaré qu’elle rencontrait chaque semaine certains de ses camarades de classe et qu’ils discutaient des plans pour leur 55e réunion à venir et de leurs sentiments forts contre le changement de nom.

Kaiwi a déclaré qu’elle et ses camarades de classe s’inquiétaient de la réponse qu’ils répondraient lorsqu’on leur demanderait: «Où êtes-vous allé diplômé», une question à laquelle Kaiwi a été confrontée à plusieurs reprises lors d’une récente réunion de famille. Ils s’inquiètent même de la façon dont leurs descendants se souviendront d’eux.

“Ce n’était pas de vouloir que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants disent : ‘À quelle école est allé Tutu ? Oh McKinley, où est-ce? ”, A déclaré Kaiwi en utilisant un terme hawaïen d’affection pour les grands-parents. “C’était l’idée de perdre l’identité de l’école où nous allions.”

Kaiwi a déclaré qu’elle souhaitait également conserver le nom et une statue de McKinley qui se dresse sur le campus afin que les injustices du passé ne soient pas oubliées.

“Je veux qu’il reste parce que je ne veux pas que les gens oublient que le livre qu’il tient n’est pas un traité”, a-t-elle déclaré à propos de la statue. « Que tout cela n’est qu’un mensonge et que nos terres ont été volées.

Catherine Anderson Orlans, diplômée en 2005, a déclaré qu’elle avait appris la véritable place de McKinley dans l’histoire d’Hawaï non pas à l’école mais auprès de sa kupuna, ou de ses aînés.

“C’est un peu comme cet éléphant maladroit dans la pièce”, a-t-elle déclaré à propos de McKinley. “En tant qu’étudiant hawaïen, vous savez toujours en quelque sorte la véritable signification de qui il est… mais cela n’a vraiment pas été enseigné à l’école.”

Bien qu’elle soit toujours fière d’avoir obtenu son diplôme de l’école, elle pense que changer son nom aidera à guérir une perte d’identité plus profonde pour ses compatriotes autochtones hawaïens.

«Je n’ai aucun problème à dire à l’avenir:« Je suis diplômée du lycée d’Honolulu, anciennement le lycée McKinley », a-t-elle déclaré.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press