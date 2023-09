Une école de West Kelowna adopte le concept du jeu comme outil pédagogique

Le concept éducatif « apprendre par le jeu » a été adopté avec des résultats positifs par une école primaire de West Kelowna.

L’école Hudson Road Elementary est membre du Réseau canadien des écoles ludiques, l’une des 41 écoles à travers le Canada connectées via un programme de subventions de la Fondation LEBO pour explorer comment l’apprentissage par le jeu peut accroître l’engagement et le bien-être des élèves de la 4e à la 8e année.

L’argent de la subvention a été alloué pour aider le personnel des écoles participantes à se connecter les uns aux autres et à l’achat de matériel ou d’équipements pour l’apprentissage par le jeu, le réseau étant la première initiative de ce type au monde.

Des représentants de chaque école participante ont également assisté à une conférence de deux jours à Ottawa en juin pour partager leurs idées sur leurs projets scolaires et ce qui a été appris.

Lors de la réunion du conseil scolaire de Central Okanagan tenue le 13 septembre, la directrice de l’école Hudson Road Elementary, Lindsey Hamilton, a été rejointe par les enseignantes Jennie Hill, Donna Cornell, Melanie Goughnour et Alex Mitchell pour parler du projet de leur école, la création d’une salle de classe extérieure qui continue à développer et à enrichir.

Les enseignants ont résumé l’importance du jeu pour l’apprentissage en tant qu’objectif tout au long de la vie avec cette citation : « Nous n’arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer. »

Les aspects essentiels de l’apprentissage d’un apprenant du 21e siècle – pensée critique, créativité, collaboration et communication – ont tous été générés par les élèves grâce à leur implication dans l’utilisation et la planification du concept de classe en plein air, ont déclaré les enseignants aux administrateurs.

Le personnel de l’école estime que ce type de jeu nous permet d’amener notre apprentissage à l’extérieur dans notre environnement, permet aux élèves d’explorer leurs curiosités, donne aux élèves le pouvoir d’agir dans leur apprentissage, favorise l’autorégulation et permet aux élèves de donner un sens à leur apprentissage à travers leurs expériences passées et Connexions.

Le concept d’apprentissage basé sur le jeu est actuellement défendu par Andy Hargreaves, professeur invité à l’Université d’Ottawa et professeur-chercheur au Boston College aux États-Unis.

Hargreaves a écrit plusieurs livres sur le sujet et a été financé par la Fondation LEGO pour créer un réseau de plus de 40 écoles à travers le Canada cherchant des moyens d’améliorer l’engagement et l’apprentissage des élèves.

Il a visité l’école élémentaire Hudson Road plus tôt cette année pour voir le projet de l’école à l’œuvre.

« Il a vu ce que nous faisions et a envoyé des courriels à plusieurs reprises », a déclaré Hamilton.

Kevin Kaardal, directeur général et directeur des écoles publiques de Central Okanagan, a déclaré que le personnel de l’école ne devrait pas être surpris si leur projet devenait un chapitre d’un prochain livre de Hargreaves.

« C’est un sujet sur lequel de nombreuses recherches ont été effectuées », a noté Kaardal.

