Une école de Montréal aide à préparer les élèves autistes au marché du travail

À l’intérieur du Centre gériatrique Donald Berman Maimonides, dans la banlieue montréalaise de Côte Saint-Luc, vous trouverez un café servant plus que du café et des sandwichs.

Cela donne à des étudiants comme Zach Kruse une chance d’acquérir des compétences précieuses en dehors de la salle de classe.

« J’ai fini de servir du café et des pâtisseries, de faire des sandwichs : du thon épicé ou des bagels et du lox », a déclaré Zach Kruse, 19 ans, à CTV National News. « J’ai aussi fait la vaisselle et la caisse enregistreuse. »

L’école Summit, une école de langue anglaise à Montréal pour les élèves ayant des besoins spéciaux, a ouvert le café l’année dernière, dans le but de mieux préparer ses élèves neurodivergents à entrer sur le marché du travail.

L’école propose également un programme floral, un atelier de travail du cuir et un centre de copie, où les jeunes peuvent acquérir une précieuse expérience de travail.

« Je crois en moi que je peux réussir quand il s’agit de trouver un nouvel emploi », a déclaré Gabriel Mefsoutis, qui obtiendra son diplôme le mois prochain, à CTV National News.

Mais les personnes handicapées sont souvent victimes de discrimination.

Selon Inclusion Canada, il y a environ 500 000 personnes en âge de travailler ayant une déficience intellectuelle au Canada, mais seulement 25 % ont un emploi.

Et à seulement 14,3 %, les adultes autistes ont le taux d’emploi le plus bas au Canada.

« Ce n’est pas l’égalité des chances et c’est pourquoi nos entreprises doivent changer de paradigme, et elles doivent commencer à regarder leurs espaces différemment. et réfléchir à la façon dont nous pouvons être plus inclusifs », a déclaré JJ Heffring, instructeur du chef de la Summit School l’école il y a huit ans.

Dans la cuisine de Heffring, les élèves apprennent bien plus que la cuisine et la pâtisserie. Il y a aussi le travail d’équipe et la résolution de problèmes : des atouts dans tous les domaines.

« Mon rêve est de travailler dans un vrai restaurant », a déclaré Noah Dayan-Mandelker, 20 ans, ajoutant qu’il adorerait cuisiner pour les clients.

Il fait partie d’une nouvelle génération de travailleurs désireux de montrer leurs talents aux entreprises désireuses de leur donner une chance.