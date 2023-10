Une école de Miami reçoit des plaintes après que des élèves ont vu un film d’horreur sur le thème de Winnie l’ourson par un professeur | Actualités américaines

Une école de Miami, en Floride, fait face à des plaintes de parents après que leurs enfants de 9 et 10 ans ont vu un film d’horreur de Winnie l’ourson par un enseignant.

Environ 20 à 30 minutes de Winnie l’ourson : Miel et sang ont été montrées aux élèves de l’Academy of Innovative Education par un professeur de mathématiques.

Le film est décrit par IMBD comme une horreur, dans laquelle les personnages de Winnie l’ourson et Porcinet cherchent à se venger après le départ de Christopher Robin pour aller à l’université.

Il aurait obtenu la note NR aux États-Unis, ce qui signifie qu’il n’est pas classé, mais qu’il est noté 18 par le British Board of Film Classification.

Une mère, dont les jumeaux étaient dans la classe, a déclaré qu’elle s’était sentie « complètement abandonnée par l’école » après que l’enseignant n’ait pas arrêté de projeter le film.

« Il n’a pas arrêté le film, même s’il y avait des enfants qui disaient : « Hé, arrête le film, nous ne voulons pas de ça » », a déclaré Michelle Diaz à CBS News Miami.

Mme Diaz a déclaré que ce sont les élèves qui auraient choisi de regarder le film, mais que c’est à l’enseignant de « regarder le contenu ».

La directrice de l’école, Vera Hirsh, a déclaré à CBS News que le problème avait été abordé directement avec l’enseignant et que des mesures appropriées avaient été prises « pour garantir la sécurité et le bien-être des élèves ».

« Nous surveillons activement les étudiants et notre conseiller en santé mentale et notre directeur ont déjà rencontré les étudiants qui ont exprimé leurs inquiétudes », a-t-elle déclaré.

L’Académie d’éducation innovante a ouvert ses portes en 2011, selon son site Internet. Il enseigne aux enfants dès leur entrée à l’école, entre cinq et six ans, jusqu’à l’âge de 17 ans.