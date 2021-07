Une académie privée de l’Ohio refuse de réinscrire plusieurs élèves après que leurs mères ont lancé une campagne contre le programme de l’école, ce qui, selon elles, équivaut à un endoctrinement politique qui pénalise les enfants pour « mauvaise pensée ».

Columbus Academy, une école préparatoire privée basée à Gahanna, Ohio, a informé les parents Andrea Gross et Amy Gonzalez que leurs enfants ne seraient pas autorisés à s’inscrire à nouveau, affirmant que leur activisme avait rompu un accord avec l’école pour maintenir un « relation de travail positive et constructive ».

Dans des lettres aux parents obtenues par Fox News vendredi, l’école a fait valoir que Gross et Gonzalez « a poursuivi une ligne de conduite qui a été tout sauf civile, respectueuse et fidèle aux faits », et a fait un « soutenu et de plus en plus incendiaire » campagne de « attaques mensongères et trompeuses ».





Aussi sur rt.com

Un enseignant d’une école d’élite de Virginie filmé en train d’imposer une théorie raciale controversée aux élèves (VIDEO)







Les mères, cependant, insistent sur le fait que cette décision est une représailles pour leurs efforts pour mettre en lumière le programme de l’académie, qui, selon elles, pousse la gauche « extrémisme politique » sous la forme de « théorie critique de la race » et favorise une « culture de la peur et de l’intimidation ».

« Les représailles de l’école affecteront à jamais mes enfants innocents » Gross a déclaré dans un communiqué de presse conjoint avec Gonzalez. « Nous aimons Columbus Academy, les enseignants et la communauté, nous avons donc décidé d’effectuer le changement de l’intérieur. »

C’est un message clair de l’école pour nous faire taire et pour intimider et effrayer les centaines d’autres membres de notre Coalition.

Les deux mamans ont lancé la Coalition Pro CA en janvier et ont depuis rallié des centaines d’autres parents, membres du personnel et élèves à leur cause, recueillant des témoignages et des affidavits sur leurs expériences à l’école à 30 000 $ par année.

Alors que l’académie maintient qu’elle n’enseigne pas la théorie critique de la race « en soi, » il a dit étudiants « peut être exposé à certains des concepts sous-jacents », tel que « racisme systémique ». Il s’empressa d’ajouter que les enfants « On ne leur « enseigne » pas plus la théorie critique de la race qu’on ne leur « enseigne » le fascisme ou le socialisme lorsqu’ils étudient l’histoire européenne. » L’école a également rejeté l’accusation selon laquelle les enfants étaient « endoctriné » ou tenu de « d’accord avec les principes ou l’analyse de la « théorie critique de la race » » recevoir de bonnes notes.





Aussi sur rt.com

Le conseil de l’éducation de la Floride attire l’attention sur l’interdiction de la «théorie critique de la race», après que le gouverneur de l’État l’a qualifiée de «gaspillage de l’argent des contribuables»







Gross et Gonzalez ont suscité la controverse pour l’école après être apparus sur le podcast « Blunt Force Truth » en avril pour discuter de leur activisme, au cours duquel ils ont réfléchi à l’idée de suspendre les frais de scolarité jusqu’à ce que leurs préoccupations soient résolues. Leurs propos ont été cités dans les lettres de l’académie informant les deux mamans de l’expulsion de facto de leurs enfants.

« Vous avez pris des mesures pour explorer comment vous, et avec vos encouragements, d’autres, pourriez retenir les paiements des frais de scolarité et les placer sous séquestre jusqu’à ce que vos demandes soient satisfaites » a déclaré l’école, ajoutant que Gross et Gonzalez avaient également tenté de persuader les donateurs de rediriger leurs contributions vers leur propre organisation.

Columbus Academy a également déclaré que les mères avaient faussement accusé que « chiens renifleurs de bombes » ont été envoyés à l’école dans un but inconnu. Gross et Gonzalez disent avoir été approchés par le parent d’un autre élève, qui a affirmé que son fils avait vu ce qui semblait être une unité de police K9 près de la cafétéria de l’école.

Mais le porte-parole de l’académie, Dan Williamson, a été sans équivoque dans son déni, disant à Fox que « Aucun chien policier – du service de police local ou de tout autre organisme chargé de l’application de la loi – ne se trouvait sur le campus de la Columbus Academy. »

Je peux vous dire catégoriquement qu’aucune n’a été demandée par Columbus Academy.

Le tollé à Columbus survient alors que les parents des États-Unis expriment des préoccupations similaires au sujet des programmes scolaires politisés qui mettent trop l’accent sur la race. La question a également été soulevée dans un certain nombre de législatures d’État, certaines mesures adoptées pour interdire aux écoles publiques d’enseigner des doctrines qui promeuvent la culpabilité collective, les stéréotypes raciaux, la ségrégation ou la désignation de boucs émissaires.





Aussi sur rt.com

La pression de Bucking Biden pour « l’équité », les États américains interdisent la théorie critique de la race dans les écoles et les agences publiques







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!