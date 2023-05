Une école de Floride interdit la lecture d’un poème lors de l’inauguration de Biden alors que les inquiétudes augmentent concernant les restrictions croissantes de l’État | Nouvelles américaines

Une école de Floride a interdit le poème lu lors de l’investiture de Joe Biden après une seule plainte.

Le parent anonyme a déclaré que le poème d’Amanda Gorman, The Hill We Climb, n’était « pas éducatif » et contenait « indirectement (sic) des messages de haine », ajoutant qu’il pouvait « semer la confusion et endoctriner les étudiants ».

Gorman, 25 ans, a déclaré sur Instagram qu’elle était « vidée » du poème qui avait été banni de l’école primaire du comté de Miami-Dade.

Elle a déclaré: « Soyons clairs, la plupart des œuvres interdites sont d’auteurs qui ont lutté pendant des générations pour se retrouver dans les bibliothèques. La majorité de ces œuvres censurées sont de voix queer et non blanches. »

Gorman a déclaré qu’elle avait écrit le poème « pour que tous les jeunes puissent se voir dans un moment historique » et qu’elle avait reçu « d’innombrables lettres et vidéos » d’enfants inspirés pour écrire leur propre poésie.

« Priver aux enfants la chance de trouver leur voix dans la littérature est une violation de leur droit à la liberté de pensée et d’expression », a-t-elle ajouté.

L’interdiction du poème intervient à un moment où le gouverneur Ron DeSantis et un certain nombre d’autres politiciens s’efforcent de faire de la Floride un État plus restrictif et moins tolérant.

Mardi, The Human Rights Campaign a rejoint la NAACP, la Ligue des citoyens latino-américains unis, la Florida Immigrant Coalition et Equality Florida pour émettre des avertissements de voyage ou de réinstallation pour le Sunshine State.

La colline que nous gravissons – Amanda Gorman Le jour venu, on se demande où trouver la lumière dans cette ombre sans fin ? La perte que nous portons, une mer que nous devons traverser. Nous avons bravé le ventre de la bête. Nous avons appris que le calme n’est pas toujours synonyme de paix, et les normes et les notions de ce qu’est « juste » n’est pas toujours la justice. Et pourtant, l’aube est à nous avant que nous le sachions. D’une manière ou d’une autre, nous le faisons. D’une manière ou d’une autre, nous avons résisté et été témoins d’une nation qui n’est pas brisée, mais simplement inachevé. Nous, les successeurs d’un pays et d’une époque où une fille noire maigre descendue d’esclaves et élevée par une mère célibataire pouvons rêver de devenir président, pour se retrouver à réciter pour un. Lire le poème complet ici

Lois et politiques « ouvertement hostiles »

Le groupe de défense LGBT + a déclaré qu’il n’appelait pas au boycott des voyages en Floride, mais qu’il souhaitait mettre en évidence les nouvelles lois adoptées par la législature contrôlée par les républicains de l’État qui sont hostiles à sa communauté, restreignent l’accès à l’avortement et permettent aux Floridiens de porter des armes dissimulées sans un permis.

En savoir plus:

Le gouverneur de Floride affronte Mickey Mouse et Donald Trump – cinq choses à savoir sur Ron DeSantis

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se rendra en Grande-Bretagne dans le cadre d’une mission commerciale internationale

Le week-end dernier, la NAACP, la plus ancienne organisation de défense des droits civiques aux États-Unis, a déclaré que les touristes devraient comprendre que l’État « dévalorise et marginalise les contributions et les défis auxquels sont confrontés les Afro-Américains et les autres communautés de couleur ».

Il a également déclaré que les lois et politiques récentes défendues par M. DeSantis et d’autres sont « ouvertement hostiles » à ces groupes et aux personnes LGBTQ+.

Ces derniers mois, les dirigeants de la Floride ont :

• A soutenu des mesures qui interdisent aux collèges d’État d’avoir des programmes sur la diversité, l’égalité et l’inclusion, ainsi que la théorie critique de la race

• Adopté la loi Stop WOKE, limitant les discussions fondées sur la race dans les écoles et les entreprises

• Interdiction aux gouvernements locaux de donner de l’argent aux organisations qui délivrent des cartes d’identité aux personnes illégalement aux États-Unis

• Permis de conduire invalides détenus par des sans-papiers

• Obligation pour les hôpitaux acceptant Medicaid d’inclure une question de citoyenneté sur les formulaires, ce que les critiques disent est destiné à empêcher les migrants illégaux de demander de l’aide médicale

• A essayé de limiter les discussions sur les sujets LGBTQ dans les écoles et de retirer les livres avec des personnages homosexuels des bibliothèques

Equality Florida a déclaré: « Pris dans leur totalité, la liste des lois et politiques de la Floride ciblant les libertés et les droits fondamentaux pose un risque sérieux pour la santé et la sécurité de ceux qui se rendent dans l’État. »

En savoir plus:

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, signe un projet de loi interdisant l’avortement pendant six semaines

Les loyalistes de Trump disent que les accusations sont un « stratagème démocrate » alors que les sondages ne montrent aucune ouverture pour DeSantis

Au revoir Donald, bonjour Ron ? Ce que disent les sondages sur Trump vs DeSantis

« L’ombre de la peur »

La vice-présidente du sud-est de la Ligue des citoyens latino-américains unis, Lydia Medrano, a déclaré que les actions du gouverneur DeSantis ont « créé une ombre de peur au sein des communautés à travers l’État ».

La Floride est l’un des États les plus populaires aux États-Unis pour le tourisme – plus de 137,5 millions de personnes ont visité l’État l’année dernière et l’industrie soutient 1,6 million d’emplois.

Les maires démocrates prennent leurs distances avec le gouverneur de l’État

Peut-être que dans cet esprit, certains maires démocrates de l’État ont rapidement pris leurs distances avec l’image intolérante de l’État.

Le maire de Saint-Pétersbourg, Ken Welch, a tweeté : « Tout le monde est toujours le bienvenu et sera traité avec dignité et respect. »

La maire de Tampa, Jane Castor, a tweeté: « La diversité et l’inclusion sont au cœur de ce qui fait de Tampa l’une des villes les plus grandes et les plus conviviales d’Amérique. Cela ne changera jamais, peu importe ce qui se passe à Tallahassee. »

M. DeSantis devrait annoncer mercredi qu’il se présentera à l’investiture présidentielle républicaine.