Une école de danse britannique explique sa croisade contre le ballet — RT Games & Culture

Une école de danse en Grande-Bretagne a retiré le ballet de ses auditions parce que c’est un “forme d’art élitiste» qui s’appuie fortement sur «idées européennes blanches et formes de corps.”

Cela peut avoir découragé les danseurs qui ne se conforment pas à cela »idéal esthétique,» Francesca McCarthy, responsable des études de premier cycle au conservatoire, a déclaré au Telegraph dans une interview publiée samedi.

C’est une forme très spécifique qui se construit autour d’idées européennes blanches particulières et de formes corporelles souvent aliénantes pour les jeunes qui ne correspondent pas à cet idéal esthétique.

La Northern School of Contemporary Dance de Leeds a expliqué que son déménagement faisait partie d’un effort plus large pour “décoloniser le curriculum.” Il a également souligné qu’en raison des coûts élevés impliqués, les étudiants des communautés les plus pauvres ne peuvent généralement pas se permettre d’étudier le ballet.















McCarthy a également déclaré que la terminologie du style de danse classique a «des racines fortement genrées» et est donc «problématique par rapport à l’inclusion des danseurs non binaires et trans.”

Les cours de ballet seront toujours enseignés à l’école, mais les méthodes d’enseignement ont été modifiées spécifiquement pour les rendre plus “compris.” Le personnel est encouragé à utiliser des mots non sexistes lorsqu’il s’adresse aux élèves, tels que “danseurs/gens/folk/tout le monde/tout le monde.”

Il est également déconseillé aux enseignants d’utiliser les pronoms «il» et «elle», et de s’en tenir plutôt à «ils» afin que «ne pas faire de suppositions» sur l’identité des élèves.

S’adressant au journal The Telegraph, McCarthy a déclaré que c’était en grande partie grâce à elle “femme merveilleuse» et deux fils adoptifs dont elle avait entendu parler «difficultés rencontrées par les jeunes d’aujourd’hui.”

En fait, la pression de l’école pour plus d’inclusion a commencé en 2019, lorsque le personnel du conservatoire a commencé à se renseigner sur “biais inconscient” en dance.

L’effort a été donné un nouvel élan par les manifestations de Black Lives Matter en 2020, a révélé McCarthy.

C’est alors que les étudiants ont créé un groupe LGBTQ, qui s’est notamment concentré sur «les pronoms et les implications des vocabulaires de mouvement sexués, comme dans les cours de ballet.”