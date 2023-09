Une école de commerce américaine reçoit un don record de son homonyme

L’American University Kogod School of Business a reçu le don le plus important de l’histoire de l’école de commerce, et il vient de son homonyme.

Robert Kogod et son épouse Arlene ont fait don de 15 millions de dollars à la Kogod School of Business. Kogod, un promoteur immobilier de DC, est diplômé d’une université américaine de 1962. L’école de commerce de l’université porte son nom en 1979 grâce à un don de dotation original.

L’UA utilisera les fonds pour doter trois chaires départementales, deux à la Kogod School of Business et une troisième en tant que nomination conjointe à Kogod et à l’American University School of Public Affairs. Les nouvelles chaires de chercheurs éminents Arlene R. et Robert P. Kogod se concentreront sur la finance, le marketing et la durabilité.

Valentina Bruno et Sonya Grier ainsi que les membres actuels du corps professoral de Kogod seront nommés chaires Kogod Eminent Scholar, et une troisième sera identifiée à une date ultérieure, a indiqué l’Université américaine.

« Le nom Kogod est associé à l’excellence et à l’impact dans tout DC, et leur soutien généreux améliorera les opportunités académiques et expérientielles pour nos étudiants, soutiendra nos membres experts du corps professoral dans leur bourse de changement et poursuivra l’élan de l’UA dans notre communauté et au-delà », a déclaré le président de l’UA. » a déclaré Sylvia Burwell dans un communiqué de presse.

Le don de 15 millions de dollars des Kogods à l’école de commerce est également le deuxième don individuel le plus important à la campagne de collecte de fonds actuelle de l’Université américaine, appelée Le changement ne peut pas attendrequi a levé 433 millions de dollars pour atteindre son objectif de 500 millions de dollars.

L’école de commerce de l’American University a été créée en 1955. Aujourd’hui, son programme d’études supérieures compte plus de 50 % d’étudiants internationaux.

